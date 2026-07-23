İlk günde 2 altın: Özbekistanlı kızlar parladı

Tayland'da düzenlenen Gençler Su Sporları Asya Şampiyonası, Özbekistan milli takımı için parlak bir başlangıca sahne oldu. Artistik yüzme müsabakalarının ilk gününde temsilcilerimiz iki kategoride podyumun zirvesine yerleşti.

Darya Kochneva solo programda rakiplerini geride bırakırken, Khadicha Agzamova ve Sabina Makhmudova teknik düet kategorisinde ikna edici bir zafer elde etti. Alınan puanlar, Özbek sporcuların rakiplerine karşı kurduğu üstünlüğü net bir şekilde ortaya koyuyor.

Darya Kochneva ilk altını getirdi

Özbekistan milli takımının şampiyonadaki ilk altın madalyasını Darya Kochneva kazandı.

Genç kızlar teknik solo programında 219,0758 puan toplayarak birinci oldu. Singapurlu Kira Li Sya Syuan ikinci, Kazakistanlı Sofiya Kharchenko ise üçüncü sırada yer aldı.

Teknik Solo, Grup A:

Sıra Sporcu Ülke Puan 1 Darya Kochneva Özbekistan 219,0758 2 Kira Li Sya Syuan Singapur 209,6417 3 Sofiya Kharchenko Kazakistan 186,8417

Kochneva, en yakın rakibine yaklaşık 10 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti.

Özbekistan düeti rakiplerine şans tanımadı

İkinci altın madalya teknik düet müsabakalarında geldi.

Khadicha Agzamova ve Sabina Makhmudova'nın performansı hakemler tarafından 253,3141 puan ile değerlendirildi. Bu skor, ikinci olan Kazakistanlı rakiplerinin sonucundan yaklaşık 25 puan daha yüksekti.

Özbekistan düeti, müsabakadaki en yüksek sonucu kaydederek podyumun ilk basamağına çıktı.

Resmi sonuçlarda Özbekistan takım kadrosunda Khadicha Agzamova, Sabina Makhmudova ve Darya Kochneva yer alıyor.

Teknik düette ilk üç

Sıra Sporcular Ülke Puan 1 Khadicha Agzamova, Sabina Makhmudova, Darya Kochneva Özbekistan 253,3141 2 Makpal Kalmurza, Dayana Jamanchalova Kazakistan 228,5741 3 Yon Sya I, Gan Yue Txun Malezya 200,7884

Özbek temsilcilerin büyük farkla kazandığı zafer, takımın şampiyonaya ne kadar iyi hazırlandığını gösterdi.

Şampiyona yeni başladı

Artistik yüzmedeki ilk iki altın madalya, Özbekistan heyeti için turnuvanın başarılı bir başlangıcı oldu.

Önümüzde su sporlarının diğer branşları ve yeni madalya mücadeleleri var. İlk günkü sonuçların ardından Özbek sporculardan sonraki performanslarında da yüksek başarılar bekleniyor.

Sizce Özbekistan takımı şampiyonayı kaç altın madalya ile tamamlar? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve bu zaferi spor severlere gönderin.