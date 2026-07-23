Alessandro Bastoni Real Madrid'in radarında: İtalyan savunmacı Inter'den ayrılacak mı

İtalya milli takımı ve Inter kulübünün önde gelen savunmacılarından biri olan Alessandro Bastoni, yaz transfer dönemi öncesinde büyük kulüplerin dikkatini çekiyor. Futbolcunun menajeri Tullio Tinti tarafından yapılan son açıklamalar, transfer piyasasında hararetli tartışmalara yol açtı. Futbolcu şu anda takımına sadık olsa da, menajerin sözleri geleceği hakkında çeşitli soruları beraberinde getiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Sky Sport'a verdiği röportajda Tullio Tinti, müşterisinin Inter ile iki yıllık daha sözleşmesi olduğunu ve kulübün renklerini içtenlikle sevdiğini vurguladı. Ancak menajer, transfer ihtimalini tamamen göz ardı etmedi. Tinti'ye göre, gelecekte hem kulübü hem de futbolcuyu tatmin edecek bir teklif gelirse masaya oturulabilir. Bu durum, Avrupa devleri için yeşil ışık olarak yorumlanıyor.

Real Madrid ve Jose Mourinho ilgisi

İspanya'nın saygın gazetesi AS'ın haberine göre, Alessandro Bastoni, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun (kaynakta teknik direktörün ismi bu şekilde geçmektedir) kısa listesinde yer alıyor. Madrid ekibi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla İtalyan yeteneği yakından takip ediyor. Uzmanlar, menajerin açıklamasını "havuç ve sopa" yaklaşımı olarak nitelendiriyor: Bir yandan sadakat vurgulanırken, diğer yandan makul bir teklif için kapılar açık bırakılıyor.

Şu ana kadar Real Madrid resmi bir teklif sunmadı. Bunun temel nedeni kulübün transfer politikasıyla ilgili. Kraliyet kulübü, yeni oyuncu almadan önce mevcut kadrodaki oyuncuları satmak veya maaş bütçesini boşaltmak zorunda. Bu kural sadece savunma değil, orta saha hattı için de geçerli.

Şu anda Madrid ekibinin savunmasında rekabet oldukça yüksek. Takımın elinde Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asencio ve Eder Militao gibi isimler bulunuyor. Yine de Bastoni'nin sol ayaklı olması ve topla oyun kurma yeteneği, onu diğer adaylardan ayırıyor.

Inter yönetimi ise liderini kolay kolay bırakmak istemiyor. Milano ekibi için Alessandro Bastoni sadece bir savunma kalesi değil, aynı zamanda takımın gelecekteki kaptanı olarak görülüyor. Ancak kulübün mali durumu ve yüksek transfer teklifleri durumu değiştirebilir. Şu an tüm dikkatler, futbolcunun Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına ve sonrasındaki kararlarına çevrilmiş durumda.