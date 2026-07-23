Tsarukyan ve Oliveira tekrar oktagonda: Rövanş maçı bekleniyor

UFC hafif sıkletin en büyük rövanşlarından biri hazırlanıyor. Sıralamanın ikinci basamağında yer alan Arman Tsarukyan, eski şampiyon ve BMF kemeri sahibi Charles Oliveira ile bir kez daha oktagonda karşı karşıya gelebilir.

Red Fury MMA'in haberine göre, taraflar arasındaki bir sonraki mücadele rövanş statüsünde olacak. İlk maçta Tsarukyan hakemlerin bölünmüş kararıyla galip gelmişti, ancak bu sonuç etrafındaki tartışmalar hala tam olarak dinmedi.

İlk maçı kim kazanmıştı?

Arman Tsarukyan ve Charles Oliveira ilk kez 13 Nisan 2024 tarihinde karşılaştılar.

Mücadele oldukça dengeli ve çekişmeli geçti. Sonunda hakemler bölünmüş kararla Tsarukyan'ın galibiyetini tescil etti.

İlk maçtaki yakın sonuç, rövanşa olan ilgiyi daha da artırdı.

Oliveira tarafı bu kez sonucu değiştirmeye, Tsarukyan ise önceki galibiyetinin tesadüf olmadığını kanıtlamaya çalışacak.

Bu maç neden büyük önem taşıyor?

Tsarukyan, UFC hafif sıklet sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Oliveira ise eski şampiyon olmasının yanı sıra, divizyondaki en tecrübeli ve tehlikeli dövüşçülerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu rövanşın önemi şunlardır:

şampiyonluk maçına yaklaşma fırsatı;

sıralamadaki yüksek yeri koruma;

ilk maçın sonucu hakkındaki tartışmalara nokta koyma;

hafif sıklet divizyonundaki güç dengesini değiştirme.

Kazanan dövüşçü, şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirebilir.

Tsarukyan'ın karnesi nasıl?

29 yaşındaki Arman Tsarukyan, profesyonel MMA kariyerinde 26 maça çıktı.

Gösterge Sonuç Maçlar 26 Galibiyetler 23 Erken biten galibiyetler 15 Mağlubiyetler 3

Tsarukyan profesyonel kariyerine 2015 yılının Eylül ayında başladı. 2019 yılının Nisan ayından beri ise UFC'de yer almaktadır.

Serbest güreş ve MMA alanında spor ustasıdır. Özellikle yer dövüşündeki (parter) kontrolü, fiziksel kondisyonu ve yüksek tempoda çalışma yeteneği en önemli avantajları olarak görülmektedir.

Oliveira neden tehlikeli bir rakip?

Charles Oliveira, eski UFC şampiyonu ve BMF kemeri sahibi olarak büyük bir tecrübeye sahip.

Yer dövüşündeki bitiriciliği, pes ettirme (submission) teknikleri ve ayakta sergilediği agresif hamleleriyle tanınır.

Tsarukyan ilk maçta galip gelmiş olsa da, Oliveira gibi bir rakibe karşı ikinci mücadele tamamen farklı bir senaryoda geçebilir.

Rövanş ne zaman gerçekleşecek?

Şimdilik maçın tarihi ve turnuvası resmen açıklanmadı. Red Fury MMA rövanşın planlandığını bildirdi ancak UFC tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Bu nedenle maç onaylandığı takdirde; tarih, mekan ve maç formatının daha sonra açıklanması bekleniyor.

Sizce rövanşı yine Tsarukyan mı kazanır yoksa Oliveira durumu eşitler mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi UFC hayranlarına gönderin.