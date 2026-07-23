Luka Modric Milan ile sözleşmesini uzattı: Hırvat efsane bir sezon daha kalıyor

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Luka Modric Milan ile sözleşmesini uzattı: Hırvat efsane bir sezon daha kalıyor

İtalyan kulübü Milan, deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric ile mevcut sözleşmesini uzattığını resmen açıkladı. Hırvat futbol efsanesi, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar "San Siro"da kalacak. Bu karar, kulübün yeni teknik direktörü Ruben Amorim için sürpriz ve önemli bir hediye oldu; zira teknik adam, ilk sezonunda takım liderinin tecrübesine güvenmek istiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'a göre,

Goal.com'un haberine göre, 40 yaşındaki futbolcu ile imzalanan yeni sözleşme 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak. Böylece Modric'in kariyerini noktalayacağına dair çeşitli söylentilere son verildi. Kulüp açıklamasında, "Altın Top" sahibinin hem sahada hem de soyunma odasında takım için ne kadar değerli olduğu özellikle vurgulandı.

Yeni teknik direktör ve yeni hedefler

Milan, geçtiğimiz 2025-2026 sezonunu istediği gibi geçiremedi. Takım, Serie A tablosunda beşinci sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdı. Bu başarısızlığın ardından kulüp yönetiminde büyük değişiklikler yaşandı: Massimiliano Allegri, Igli Tare ve Geoffrey Moncada gibi isimler görevlerinden ayrıldı. Ruben Amorim ise takımı yeniden ayağa kaldırma görevini üstlendi.

Luka Modric, geçtiğimiz sezon "Rossoneri" formasıyla 37 maça çıkıp 2 gol atmayı başarmıştı. O, sadece takımın oyun şemasında değil, aynı zamanda genç futbolculara örnek olma konusunda da önemli bir rol oynuyor. Amorim için böyle tecrübeli bir lideri tutmak, takım içi ortamı istikrara kavuşturmada temel faktör olacak.

Edinilen bilgilere göre Modric, uluslararası kariyerini de sonlandırmak üzere. 6 Ekim'de Hırvatistan milli takımı formasıyla bir veda maçı yapmayı planlıyor. Ardından tüm dikkatini sadece Milan'ın başarılarına vererek, görkemli kariyerini zirvede noktalamayı hedefliyor.

Mali detaylar ve Real Madrid seçeneği

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Luka Modric'in yeni sözleşmesindeki maaşı yaklaşık 3,5 milyon Euro civarında olacak. Ayrıca anlaşmada futbolcunun performansına bağlı çeşitli bonuslar da bulunuyor. Bu, Eylül ayında 41 yaşına girecek bir oyuncu için Serie A seviyesinde oldukça makul bir teklif olarak değerlendiriliyor.

İlginç bir şekilde, sözleşme imzalanmadan önce Modric'in eski takımı Real Madrid'in ona teknik ekipte bir görev teklif ettiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Hırvat orta saha oyuncusu, kramponlarını asmaya henüz hazır olmadığını ve üst düzeyde oynamaya devam etmek istediğini kanıtladı. Şimdi ise Milan'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döndürmeye ve kupalar için mücadele etmeye hazırlanıyor.

MilanLuka ModricRuben AmorimSerie ATransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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