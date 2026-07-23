Hojimirzayev'in dublü, Navbahor'dan beraberlik: 13. hafta sona erdi

Özbekistan Süper Ligi'nde 13. hafta sürpriz sonuçlarla tamamlandı. Anvarjon Hojimirzayev'in dublü Dinamo'ya önemli bir galibiyet getirirken, Navbahor kendi sahasında Qizilqum'un direncini kıramadı.

Haftanın son maçlarında kırmızı kart, son dakika golü ve dört dakika içinde atılan iki gol izlendi. Bu sonuçlar puan tablosunun orta sıralarındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Hojimirzayev maça golle başladı

Surxon ile Dinamo arasındaki mücadelede skorun açılması için sadece iki dakika yetti. Anvarjon Hojimirzayev maçın hemen başında rakip kaleyi havalandırarak Semerkant ekibini öne geçirdi.

İkinci yarıda Dinamo zor duruma düştü. 61. dakikada Amadu Dumbuya kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takım maçın geri kalanını bir kişi eksik oynadı.

Buna rağmen 77. dakikada Hojimirzayev bir gol daha atarak dublünü tamamladı — 0:2.

Surxon ancak 90+3. dakikada Humoyun Sherbo‘tayev'in golüyle farkı azaltabildi.

Maç sonucu — 1:2, Dinamo lehine.

On kişiyle bile galibiyeti korudu

Dumbuya'nın atılmasından sonra Surxon baskıyı artırma imkanı buldu. Ancak Dinamo sadece savunma yapmakla kalmadı, eksik oynamasına rağmen ikinci golü de buldu.

Maçın tartışmasız kahramanı Anvarjon Hojimirzayev oldu:

Gösterge Sonuç İlk gol 2. dakika İkinci gol 77. dakika Maç sonucu 1:2 Kırmızı kart Dumbuya, 61. dakika

Surxon'un son dakikalardaki golü ise takımı mağlubiyetten kurtaramadı.

Navbahor üstünlüğü dört dakika korudu

Taşkent'te oynanan Navbahor — Qizilqum maçında da skor ilk yarıda açıldı.

15. dakikada Dilshod Komilov Namangan ekibini öne geçirdi. Ancak 'şahinlerin' sevinci uzun sürmedi.

Dört dakika sonra Nikola Kumborovich beraberlik golünü attı — 1:1.

Bundan sonra her iki takım da galibiyet golünü arasa da skor değişmedi. Navbahor kendi sahasında iki puan kaybetti, Qizilqum ise deplasmandan önemli bir beraberlikle döndü.

13. haftanın son sonuçları

Süper Lig, 13. hafta

Surxon — Dinamo — 1:2

Goller: Humoyun Sherbo‘tayev, 90+3 — Anvarjon Hojimirzayev, 2, 77.

Kırmızı kart: Amadu Dumbuya, 61.

Navbahor — Qizilqum — 1:1

Goller: Dilshod Komilov, 15 — Nikola Kumborovich, 19.

Puan tablosundaki rekabet daha da kızıştı

Bu sonuçtan sonra Dinamo önemli üç puanı alarak puan durumundaki yerini iyileştirme şansı yakaladı.

Navbahor ise kazansaydı üst sıralara daha da yaklaşabilirdi. Qizilqum için ise deplasmanda alınan bir puan alt sıralardaki mücadelede büyük önem taşıyor.

13. hafta sona erdi ancak tablonun orta ve alt kısımlarındaki puan farkı az olmaya devam ediyor. Gelecek haftada alınacak bir galibiyet bile birkaç takımın yerini kökten değiştirebilir.

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