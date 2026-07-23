Yandex, çağrıları yanıtlayan ve rezervasyon yapan yapay zekayı tanıttı

Rus teknoloji şirketi Yandex, kullanıcıların çağrılarını kabul etmek ve çeşitli hizmetler için rezervasyon yapmak üzere uzmanlaşmış yeni bir yapay zeka (AI) temsilcisi geliştirdi. Bu yenilikçi projenin, hizmet sektöründeki girişimciler için müşteri iletişimini otomatikleştirmede yeni bir aşama olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni "AI-hostes" sistemi, restoran, kafe veya diğer hizmet noktalarını arayan müşterilerle doğal dilde iletişim kurabiliyor. ixbt.com bilgilerine göre, sanal asistan kurum çalışanları meşgul olduğunda veya mesai saatleri dışında bile müşteri taleplerini kabul etmeye devam ediyor. Bu durum, işletme sahiplerinin potansiyel müşterileri kaybetmemesini sağlıyor.

Teknolojik temel ve yetenekler

Sistemin temeli olarak Yandex'in kendi geliştirdiği Alice AI LLM (büyük dil modeli) ile konuşma tanıma ve sentezleme teknolojileri seçildi. Bu kombinasyon, AI temsilcisinin insan konuşmasını gerçek zamanlı olarak anlamasını ve tıpkı canlı bir insan gibi yanıt vermesini sağlıyor. İletişim sırasında robot, gerekli zamanı belirliyor, boş yer olup olmadığını kontrol ediyor ve rezervasyonu onaylıyor.

Eğer müşterinin istediği saatte boş yer yoksa, akıllı asistan başka alternatif seçenekler sunuyor. Karmaşık durumlarda veya kullanıcının özel taleplerle başvurması halinde, sistem çağrıyı derhal sorumlu çalışana yönlendiriyor. Bu da müşterilere sunulan hizmet kalitesinin yüksek seviyede tutulmasını sağlıyor.

Şu anda yeni teknoloji, Yandex Yeda servisinin iş ortağı restoranlarında test ediliyor. Şirketin yaptığı analizlere göre, sanal temsilci vakaların yüzde 99'unda kullanıcı talebine başarıyla yanıt verebildi. Buna açıklayıcı sorular sormak, spam aramaları filtrelemek ve bağımsız olarak masa rezervasyonu yapmak gibi sonuçlar dahil.

Gelecekteki planlar ve uygulama alanları

Yandex, gelecekte bu çözümü sadece yeme-içme mekanlarıyla sınırlı tutmak istemiyor. AI-hostes teknolojisinin aşağıdaki alanlara da uygulanması planlanıyor:

Güzellik salonları ve kuaförler;

Tıp klinikleri ve diş sağlığı merkezleri;

Oto servisleri ve teknik bakım istasyonları;

Fitness merkezleri ve spor kulüpleri.

Özbekistan pazarında da dijital hizmetlere ve yapay zeka tabanlı çözümlere olan talebin arttığı bir dönemde, bu tür teknolojilerin ortaya çıkması yerel işletme temsilcileri için de ilgi çekici olabilir. Özellikle müşteri trafiğinin yoğun olduğu Taşkent gibi büyük şehirlerde hizmetlerin otomatize edilmesi verimliliği artırmaya yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, Yandex tarafından sunulan bu AI temsilcisinin sadece teknik bir geliştirme değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler için çalışanların iş yükünü azaltan önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Sistemin yaygınlaşması, gelecekte telefonla randevu alma sürecini tamamen değiştirebilir.