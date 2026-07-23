Havacılık tarihinden bir efsane: Boeing 717 uçakları emekliye ayrılıyor

·43·Teknoloji
Havacılık tarihinden bir efsane: Boeing 717 uçakları emekliye ayrılıyor

Dünya havacılık pazarında kendine has bir yeri olan ve kısa mesafeli uçuşların kralı olarak kabul edilen Boeing 717 uçaklarının dönemi sona eriyor. Alaska Airlines, filosunu kapsamlı bir şekilde modernize etme çalışmaları kapsamında bu modeldeki tüm uçakları hizmetten çekeceğini resmen duyurdu. Bu karar sadece teknik bir yenilenme değil, aynı zamanda bölgesel uçuş stratejisinin tamamen değişeceği anlamına geliyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Alaska Airlines 2028 yılından itibaren Hawaiian Airlines filosundaki Boeing 717 uçaklarını, daha modern ve kapasitesi daha yüksek olan Boeing 737-800 modelleriyle kademeli olarak değiştirmeye başlayacak. Bu sürecin, Hawaiian Airlines'ın Alaska Air Group bünyesine entegrasyonu kapsamındaki en önemli adımlardan biri olması bekleniyor.

Adalar arası uçuşlarda yeni bir dönem

Yeni Boeing 737-800 uçakları ağırlıklı olarak Honolulu Havalimanı'nda konuşlandırılacak ve yerel ekipler tarafından yönetilecek. Şirket yönetimi, bu değişiklikle Hawaii adaları arasındaki popüler rotalarda yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu durum, iç turizm ve yerel halk için ulaşım kolaylığını daha da iyileştirecek.

Boeing 717 modeli, sivil havacılık tarihinde oldukça ilginç bir geçmişe sahiptir. Başlangıçta bu uçak, McDonnell Douglas şirketi tarafından MD-95 adıyla geliştirilmişti. Ancak 1997 yılında şirketin Boeing ile birleşmesinin ardından proje Boeing 717 adını aldı. 110-125 yolcu kapasiteli bu uçak, günde onlarca kısa mesafeli uçuş gerçekleştirmek üzere özel olarak tasarlanmıştı.

Sınırlı operatörler ve teknik imkanlar

Bu modeldeki uçaklar 1998 ile 2006 yılları arasında üretilmiş olup, toplamda sadece 156 adet banttan inmiştir. Günümüzde Hawaiian Airlines, dünyanın en büyük Boeing 717 operatörü konumundadır. Dünya genelinde bu uçağı ticari amaçlarla kullanan tek bir havayolu şirketi daha bulunmaktadır; o da ABD merkezli Delta Air Lines'tır.

Boeing 717; yüksek güvenilirliği, havalimanlarında hızlı servis imkanı ve kısa pistlere uyumluluğu ile öne çıkıyordu. Hawaii adaları gibi karmaşık coğrafi bölgelerde uzun yıllar boyunca rakipsiz bir ulaşım aracı oldu. Ancak modern havacılık gereksinimleri, yakıt tasarrufu ve çevresel standartlar, eski modellerin daha modern alternatiflerle değiştirilmesini zorunlu kılıyor.

Gelecekte Boeing 737-800 uçaklarına geçilmesi, sadece kapasiteyi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Alaska Airlines için teknik bakım maliyetlerini de düşürecektir. Çünkü filonun aynı tip uçaklardan oluşması, lojistik ve yedek parça tedarikini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Böylece havacılık tutkunlarının gönlünde yer eden Boeing 717, önümüzdeki yıllarda gökyüzüne tamamen veda edecek.

BoeingHavacılıkAlaska AirlinesTeknolojiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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