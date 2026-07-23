ABD siber saldırı altında: İranlı hackerlar enerji ve su sistemlerini tehdit ediyor

·47·Teknoloji
ABD siber saldırı altında: İranlı hackerlar enerji ve su sistemlerini tehdit ediyor

ABD hükümeti, İran destekli hackerların ülkedeki su ve enerji tedarikçilerinin endüstriyel kontrol sistemlerine aktif olarak sızdığı ve operasyonlarını aksattığı konusunda resmi bir uyarı yayınladı. Bu siber saldırılar, kritik altyapı tesislerinin istikrarına ciddi bir tehdit oluşturmakta ve uluslararası siyasi gerilimlerin arka planında daha da yoğunlaşmaktadır. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Enerji Bakanlığı ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından yayınlanan güncellenmiş rapora göre, hackerlar internete bağlı operasyonel ağlardaki programlanabilir mantıksal denetleyicileri (PLC) hedef alıyor. Bu cihazlar endüstriyel süreçleri otomatik olarak yönetmek için kullanılır ve bunlara erişim sağlamak, saldırganların verileri manipüle etmesine ve sistemleri devre dışı bırakmasına olanak tanır.

Risk altındaki teknolojiler ve markalar

Başlangıçta hackerların yalnızca Rockwell tarafından üretilen denetleyicileri hedef aldığı tespit edilmişti. Ancak son verilere göre saldırı kapsamı genişledi ve artık Schneider Electric ile Siemens gibi dünya devlerinin ürünleri de risk altında. Uzmanlar, internete açık olan neredeyse tüm endüstriyel kontrol sistemlerinin potansiyel bir saldırı kurbanı olabileceği konusunda uyarıyor.

FBI verilerine göre, hackerlar kritik altyapı sağlayıcılarından birinin sistemine girerek denetleyicilerin programlama mantığını değiştirmeyi başardı. Sonuç olarak, acil durdurma ve uyarı sinyallerinden sorumlu kritik süreçler devre dışı bırakıldı. Bu durum, sistemin tehlikeli bir duruma gelmesine ve operatörlerin bu anomalilerden habersiz kalmasına neden oldu.

Siyasi motivasyonlar ve siber sabotajlar

Bu siber faaliyetler, İran, ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalara bir yanıt olarak değerlendiriliyor. İranlı hackerlar ve vekilleri, bölgede ve Batı'da casusluktan sistemleri tamamen devre dışı bırakmaya kadar çeşitli operasyonlar yürütüyor. Örneğin, yakın zamanda hackerlar ABD'li tıbbi teknoloji üreticisi Stryker'a saldırarak on binlerce çalışanın cihazındaki verileri uzaktan sildi.

Ayrıca, "Handala" adlı hacker grubu Haziran ayında Kaliforniya'daki su tedarik şirketi (Cal Water) sistemine girdiğini iddia etmişti. Şirket, operasyonel ağlara yetkisiz erişim kanıtı bulunmadığını belirtse de, bu tür olaylar halkın hayati kaynaklarına yönelik tehdidi açıkça ortaya koyuyor. Şu anda ABD hükümeti, tüm stratejik tesis sahiplerini siber güvenlik önlemlerini acilen güçlendirmeye çağırıyor.

Siber GüvenlikABDİranHackerlarSiemens
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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