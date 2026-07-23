Barcelona forvet arıyor: Yapay zeka, Julian Alvarez'in yerine 5 aday belirledi

Katalan Barcelona kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla aktif bir şekilde yeni bir oyuncu arıyor. Takımın sportif direktörü Deco için ana hedef Atletico Madrid forveti Julian Alvarez. Ancak Madrid kulübünün Arjantinli yıldızı satma konusundaki isteksizliği nedeniyle, kulüp yönetimi alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İlginç olan ise, bu sürece modern teknolojilerin de dahil edilmiş olması. Spor basınına göre, yapay zeka sistemi Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesi durumunda Barcelona için en uygun 5 forvet adayını analiz etti. Bu listede sürpriz isimler ve üst düzey yıldızlar yer alıyor.

Joao Pedro — Yapay zekanın ilk tercihi

Yapay zeka analizlerine göre, Katalanlar için en uygun aday Chelsea oyuncusu Joao Pedro. Teknoloji, onun oyun tarzını yüksek puanla değerlendirerek, sadece merkez forvet değil, aynı zamanda ikinci forvet veya oyun kurucu olarak da oynayabileceğini vurguluyor. Hatlar arasındaki bağlantı rolü ve pres gücüfelsefesine tam olarak uyuyor.

Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor. Chelsea, oyuncu için geçen yıl 70 milyon Euro ödedi ve onunla 2033 yılına kadar sözleşme imzaladı. Yapay zeka, Joao Pedro'nun takıma uygunluğunu 9 puanla, transferin gerçekleşme ihtimalini ise sadece 4 puanla değerlendirdi. Londralıların en iyi oyuncularından birini bırakmak istemeyeceği açık.

Diğer alternatif seçenekler

Listedeki ikinci aday olarak Victor Osimhen gösteriliyor. Şu anda Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, fiziksel gücü ve gol sezgisiyle öne çıkıyor. Yapay zeka onu Alvarez'e layık bir rakip olarak görüyor.

Ayrıca analiz sonuçlarına göre aşağıdaki futbolcuların da Barcelona için faydalı olabileceği kaydedildi:

Joao Pedro (Chelsea) — çok yönlü forvet;

Victor Osimhen (Galatasaray) — saf golcü;

Lautaro Martinez (Inter) — tecrübeli lider;

Dusan Vlahovic (Juventus) — genç ve üretken forvet;

Alexander Isak (Newcastle) — hızlı ve teknik kapasitesi yüksek oyuncu.

Şimdilikyönetiminin bu tavsiyeleri ne kadar ciddiye alacağı bilinmiyor. Ancak finansal zorluklar ve transfer piyasasındaki yüksek fiyatlar, kulübü daha yaratıcı kararlar almaya zorluyor. Julian Alvarez seçeneği gerçekleşmezse, Katalanların listedeki futbolculardan birine hızla odaklanması bekleniyor.