Dünyada her gün yaklaşık 800 kişi suda hayatını kaybediyor

·153·Dünya
Dünyada her gün yaklaşık 800 kişi suda hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada boğulmaya bağlı ölümlerin hâlâ ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini bildirdi. Örgütün raporuna göre, her yıl yaklaşık 300 bin kişi suda boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Bu konu BM Haber Servisi tarafından bildirildi.

Uzmanlar boğulmanın özellikle 5 ile 14 yaş arasındaki çocuklar için en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu vurguluyor. Bu yaş grubunda boğulma, ölüme neden olan ilk on faktör arasında yer alıyor.

DSÖ verilerine göre, iklim değişikliği de bu riski daha da artırıyor. Sel felaketleri, şiddetli fırtınalar ve aşırı sıcak günlerin sayısındaki artış, boğulma vakalarının çoğalmasına yol açıyor.

Birleşik Krallık'ta yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre, hava sıcaklığının her bir derece artışında boğulma kaynaklı ölümlerin yüzde 7,2 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde olduğu günlerde boğulma riskinin, 10 derecenin altında olduğu günlere kıyasla yaklaşık beş kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda DSÖ, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü arifesinde devletlere ve yerel topluluklara, sudaki kazaları azaltmaya yönelik yedi temel tavsiye yayınladı.

Örgütün «Protect» programı şu önlemleri içermektedir:

  • su havzaları çevresinde güvenli altyapı oluşturmak;

  • halkı kurtarma ve ilk yardım becerileri konusunda eğitmek;

  • su kenarlarında iş güvenliğini güçlendirmek;

  • su taşımacılığı için modern güvenlik standartlarını uygulamak;

  • çocuklara ve yetişkinlere yüzme ve suda güvenli hareket etme kurallarını öğretmek;

  • çocukları su havzaları yakınında sürekli gözetim altında tutmak;

  • yerel halkı sel ve acil durumlara karşı hazırlamak.

Belirtildiği üzere, bu yılki Dünya Boğulmayı Önleme Günü «Birlikte — suda güvenlik için» temasıyla kutlanıyor. Örgüte göre, sudaki trajedileri azaltmak devlet kurumları, uzmanlar ve halkın iş birliği ile mümkündür.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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