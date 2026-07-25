Waymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem Başlıyor

·26·Teknoloji
Waymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Otonom sürüş teknolojileri pazarında lider olarak kabul edilen Waymo şirketi, Uber platformu ile olan ortaklık ilişkilerini sonlandırmayı planlıyor. Alphabet'in (Google'ın ana şirketi) bünyesinde yer alan bu marka, kendi robotaksilerini üçüncü taraf uygulamaları aracılığıyla değil, bağımsız olarak müşterilere sunma stratejisine geçiyor. Bu konuda Financial Times gazetesi kendi kaynaklarına dayaranak haber verdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda Waymo ve Uber arasındaki anlaşmaya göre, Austin ve Atlanta şehirlerinde sürücüsüz taksi hizmetleri Uber uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ancak Waymo yönetimi, 2028 yılının Ocak ayından itibaren bu bölgelerde kendi kişisel uygulaması aracılığıyla hizmet vermeyi genişletmeyi amaçlıyor. Uber temsilcileri TechCrunch'a verdiği röportajda, yürürlükteki sözleşmenin 2028 yılının Mayıs ayında sona ereceğini doğruladı.

Anlaşmazlıklar ve Artan Rekabet

İki teknoloji devi arasındaki ilişkiler son aylarda belirgin şekilde soğudu. Buna sadece ticari çıkarlar değil, aynı zamanda teknik güvenlik konusundaki açık eleştiriler de neden oluyor. Özellikle Uber CTO'su Praveen Neppalli sosyal ağlarda Waymo robotaksisinin yoldaki "korkutucu" ve tehlikeli hareketini gösteren bir video yayınlayarak sistemin eksiklerini eleştirmişti.

Ayrıca Uber CEO'su Dara Khosrowshahi de mali rapor toplantılarından birinde Waymo'nun adını anmadan, bazı otonom araçların okul bölgelerinde ve acil durumlarda davranış biçimini eleştirmişti. Bu tür açıklamalar, sektördeki uzun yıllara dayanan ortakların artık birbirlerine ana rakip olarak bakmaya başladığını gösteriyor.

Waymo ve Uber arasındaki ayrılma süreci aslında bu yılın başında Phoenix şehrinde başlamıştı. Orada şirketler karşılıklı iş birliğini durdurup bağımsız faaliyet göstermeye geçmişlerdi. Artık bu eğilim ABD'nin diğer büyük eyaletlerine de sıçrıyor. Waymo kendi ekosistemini yaratarak tüm gelirleri kendine saklamak ve müşteri deneyimini tamamen kontrol etmek istiyor.

Siyasi alanda da bu iki şirket zıt pozisyonlar alıyor. Robotaksilerin düzenlenmesine ilişkin yeni yasa tasarıları ve kuralların tartışılmasında Waymo ve Uber genellikle farklı lobi grupları bünyesinde birbirlerine karşı çıkıyor. Bu ise gelecekte otonom ulaşım pazarında tek tip standartlar yerine keskin bir rekabet ortamının oluşacağı anlamına geliyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu tür haberler şimdilik uzak bir gelecek gibi gelebilir, ancak küresel teknoloji trendleri ulaşım sektöründeki değişimlerin ne kadar hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. Waymo gibi şirketlerin bağımsız platforma geçmesi, gelecekte taksi hizmetlerinin sadece sürücüsüz değil, aynı zamanda büyük teknoloji şirketlerinin kapalı ekosistemleri temelinde çalışmasına yol açabilir.

WaymoUberAlphabetRobotaksiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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