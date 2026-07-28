Itel, Dayanıklı ve Uygun Fiyatlı Zeno 100 Pro Akıllı Telefonunu Tanuttu

Uygun fiyatlı ve dayanıklı cihazlar pazarı yeni ve ilginç bir cihazla zenginleşti. Hindistan pazarında tanıtılan Zeno 100 Pro akıllı telefonu, son derece bütçe dostu fiyatı ve beklenmedik özellikleri ile dikkat çekiyor. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu cihaz alıcılara yalnızca 89 ABD doları karşılığında sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Üreticilerin belirttiğine göre cihaz, askeri düzeydeki MIL-STD-810H standardına göre korunuyor ve bu da dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırıyor. Genellikle böyle bir koruma pahalı amiral gemisi modellerinde bulunur, ancak bütçe segmentinde yer alması önemli bir yeniliktir.

Teknik Özellikler ve Performans

Cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüğe sahip 6.6 inç IPS ekranla donatılmıştır. Ekranın yüksek yenileme hızına sahip olması bütçe sınıfı cihazlar için olumlu bir göstergedir. Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor.

Batarya kapasitesi açısından da göstergeler oldukça iyi — Zeno 100 Pro 5000 mAh batarya ile geliyor ve 10 W şarj desteği sunuyor. RAM kapasitesi 3 GB olup, bunu sanal olarak 5 GB daha genişletmek mümkündür. Dahili depolama alanı ise 64 GB olarak belirlenmiştir.

Benzersiz Özellikler ve Yazılım

Akıllı telefon, en son işletim sistemlerinden biri olanişletim sistemiyle çalışıyor. Bu durum, mütevazı özelliklere sahip cihazın hızlı ve kararlı çalışmasını sağlıyor. Kamera yetenekleri pek yüksek değil: Ana kamera 8 MP, ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip.

Cihazın en temel ayırt edici özelliklerinden biri ise UltraLink fonksiyonudur. Bu teknoloji, Wi-Fi veya hücresel ağın bulunmadığı durumlarda bile Bluetooth üzerinden arama yapmayı ve mesajlaşmayı sağlar. Ayrıca akıllı telefonda kullanım kolaylığı için yanda konumlandırılmış parmak izi okuyucu, yüz tanıma fonksiyonu, ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi port ve DTS ses güçlendirici hoparlör bulunmaktadır.