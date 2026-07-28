Thea Energy, Termonükleer Reaktörler İçin 20 Milyon Dolar Hibe Aldı

·35·Teknoloji
Thea Energy, Termonükleer Reaktörler İçin 20 Milyon Dolar Hibe Aldı

Termonükleer enerjiyi ticari amaçlarla hayata geçirmeyi amaçlayan Thea Energy girişimi, ABD Enerji Bakanlığı'ndan 20 milyon dolar tutarında büyük bir federal hibe kazandı. Söz konusu fon, yüksek sıcaklıklı süper iletken (HTS) mıknatısların üretim sürecini finanse etmek için yönlendirilecek ve gelecekteki enerji kaynaklarının oluşturulmasında önemli bir adım olarak hizmet edecektir. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor .

TechCrunch yayın organının belirttiğine göre, bu finansman ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA-E) tarafından sağlandı. Donanım teknolojileri (hard-tech) ile uğraşan girişimler için üretim her zaman büyük mali masraflar gerektirmiştir; bu nedenle bu hibe şirket için önemli bir destek niteliğindedir.

Manyetik Hapsedilme ve Stellarator Teknolojisi

Manyetik hapsedilme reaktörleri, termonükleer enerji üretmenin temel iki yönteminden biridir ve bunlarda güçlü manyetik alanlar plazmayı tutar ve sıkıştırır. Parçacıklar yakıt eklenip birleşene kadar ısıtılır ve devasa miktarda enerji açığa çıkar. Bu süreçte HTS mıknatısları en pahalı ancak en hayati bileşenler arasında yer alır.

Thea Energy şirketinin reaktörü, stellarator olarak bilinen bir tasarıma dayanmaktadır. Stellaratorlar, kıvrımlı şekle sahip bir bisiklet iç lastiğini andırarak plazmayı daha verimli bir şekilde sınırlandırmaya yardımcı olur. Genellikle bu tür cihazlar için mıknatıslar karmaşık şekillerde üretilir ve bu da maliyetlerini keskin bir şekilde artırır.

Maliyetleri Düşürmede Yenilikçi Yaklaşım

Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla Thea kendine özgü bir çözüm uygulamıştır. Şirketin reaktöründe ana görevi yerine getiren 12 büyük mıknatıs sadece dört farklı şablondan üretilmiştir. Plazmayı hassas bir şekilde ayarlamak için kullanılan 300'den fazla küçük mıknatısın tümü ise birbirleriyle aynı şekle sahiptir.

Söz konusu küçük mıknatıs reaktör çevresi boyunca bilgisayar ekranındaki pikseller gibi dağıtılmıştır. Bunların yazılım yardımıyla kontrol edilmesi, inşaat sürecinde yapılabilecek hatalara karşı toleransı artırır ve nihayetinde genel maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

Günümüzde Thea Energy en çok fon çeken termoyadro girişimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Cari yılın mayıs ayında şirket 100 milyon dolar yatırım toplamış, 2024 yılının başında ise 20 milyon dolarlık Series A turunu başarıyla tamamlamıştı. Sektördeki diğer birçok meslektaşı gibi Thea da 2040'ların ortalarına doğru ticari ölçekteki ilk termonükleer santrali kurmayı planlamaktadır.

Thea EnergyTermonükleer EnerjiARPA-EHTS MıknatıslarıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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