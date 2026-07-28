Peacock ve YouTube Stratejik Ortaklık Anlaşmasına Vardı

Yayın pazarı oyuncuları genellikle birleşme ve satın alma anlaşmalarına odaklanırken, NBCUniversal farklı bir strateji seçerek YouTube ile kapsamlı bir ortaklık başlattı. ixbt.com'un haberine göre, tarafların imzaladığı çok yıllı küresel stratejik anlaşma doğrultusunda, Peacock yayın hizmetinin Premium paketi 2027 yılının başından itibaren ABD'deki YouTube Premium abonelerine sunulmaya başlanacak. Bu adım, izleyicilere platformdan ayrılmadan en sevdikleri programların ve spor yayınlarının tadını çıkarma imkanı tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni anlaşmaya göre milyonlarca kullanıcı, Peacock platformunun tam içerik koleksiyonuna sahip olacak. Buna NFL ve NBA spor müsabakaları, popüler “Saturday Night Live” ve “Love Island USA” şovları, “Law & Order: SVU” dizisi ile Bravo kanalının The Real Housewives franchise'ı gibi reytingli projeler dahil. Tüm içerik, YouTube deneyimine doğrudan entegre edilerek izleyiciler için arama ve izleme sürecini daha da kolaylaştıracak.

Yayın hizmetleri pazarı ve dağıtım stratejisi

Bu iş birliği YouTube için de büyük önem taşıyor; abonelik hizmetini daha cazip hale getiriyor ve platformu tek büyük yayın merkezine dönüştürme stratejisini destekliyor. Günümüzde tüketicilerin zamanını aktif olarak dolduran YouTube ve TikTok gibi platformlarla rekabet ortamında medya devleri büyüme için yeni yollar arıyor. Pazardaki diğer büyük şirketler büyük birleşmeler yoluyla değişiklikler peşindeyken, Peacock geniş dağıtımı ve mevcut kitlenin ayağına gitme yolunu seçti.

Günümüzde Peacock, içeriğini izleyicilerin halihazırda kullandığı platformlara yerleştirme politikasını tutarlı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle şirket daha önce Amazon ve Apple ile de iş birliği kurmuştu. YouTube ile imzalanan küresel anlaşma ise Peacock için bu konudaki en büyük adım olma niteliği taşıyor. Bu haber, şirketin ilk çeyrek karını elde ettiğine dair haberlerin hemen ardından geldi.

Uluslararası pazar ve abonelik imkanları

Belirtmek gerekir ki, bu stratejik ortaklık sadece ABD pazarı ile sınırlı kalmıyor. NBCUniversal şirketinin uluslararası yayın hizmetleri olan Universal+ ve Hayu da bazı seçilmiş pazarlarda YouTube Premium aracılığıyla kullanıcılara sunulacak. Bu da hizmetin küresel kapsamını önemli ölçüde genişletecek.

Ayrıca bu yaz sonundan itibaren Peacock Premium hizmeti, YouTube Primetime Channels aracılığıyla ayrı bir ek abonelik olarak da resmi olarak yapılandırılabilecek. Şu anda Peacock Premium aylık 10.99 dolar fiyatlandırılan reklamlı modda çalışıyor, Peacock Premium Plus paketi ise Haziran ayı sonundan bu yana YouTube Primetime Channels üzerinden kullanıcılara sunuluyor.