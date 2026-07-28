Claude Kullanıcılarının Yazışmaları Google Aramalarına Sızdı

·41·Teknoloji
Claude Kullanıcılarının Yazışmaları Google Aramalarına Sızdı

Yapay zeka hizmetlerinin güvenliği ve kullanıcı gizliliği bir kez daha ciddi tartışmaların odağına yerleşti. 404 Media yayın organı ve sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bilgilere göre, Claude yapay zeka ağındaki genel sohbetler ile kullanıcılar tarafından oluşturulan Artifacts mini uygulamalarının bilinmeyen bir kısmının Google arama motorunda açıkça indekslendiği tespit edildi. Bu durum, kişisel verilerin güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Sorunun, hizmetin "share chat" (sohbeti paylaş) fonksiyonuyla ilgili olduğu ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların özel bir bağlantı aracılığıyla kendi projelerini veya sohbetlerini başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyor. Arayüzde bağlantıya sahip olan herkesin bunu görebileceğine dair bir uyarı yazısı bulunsa da, çoğunluk bu bilgilerin tüm internet için açık kalacağını ve arama motorlarına sızacağını hayal etmemişti.

Gizli Bilgilerin Ifşa Olması

TechCrunch ve Futurism yayınlarının gerçekleştirdiği gözlemler, arama motorunda indekslenen sayfalar arasında oldukça hassas ve gizli içeriklerin de yer aldığını gösterdi. Özellikle, gerçek bir hastaya ait ayrıntılı tıbbi rapor, hasta isimlerinin yer aldığı klinik araştırma sonuçları, ilkokul öğrencilerine ait isim ve telefon numaraları tespit edildi. Ayrıca şirketlerin yalnızca dahili kullanımına yönelik belgelerinin de kamuoyuna açık hale geldiği anlaşıldı.

Bunun yanı sıra, ifşa olan Artifacts belgeleri arasında çeşitli programlama kodları, iş ile ilgili notlar ve yapay zeka tarafından üretilen erotik içerikli metinlerin de bulunduğu belirlendi. Fortune dergisinin haberine göre, bu tür sohbetlerden birinde Claude'un şirketin kendi kurallarına aykırı olarak açık erotik içerik ürettiği ve bunun Anthropic politikasını ihlal ettiği görüldü.

Şirketlerin Yaklaşımı ve Sorunun Çözümü

Anthropic yetkilileri TechCrunch'a yaptığı açıklamada, bu tür bağlantıların yalnızca kullanıcıların bunları forumlar veya sosyal medya gibi arama motorlarının görebileceği yerlere bizzat yerleştirmesi durumunda arama sonuçlarında çıkacağını belirtti. Şirket temsilcisi Ami Roterman'a göre, sohbet katalogları veya site haritaları Google gibi arama motorlarıyla paylaşılmıyor, ancak kullanıcı bilgiyi kamuoyuyla paylaşırsa üçüncü taraf hizmetler tarafından arşive alınabilir.

Google temsilcisi Ned Adriance ise arama motorunun web sayfalarının popülaritesini kontrol etmediğini, arama motorlarının site sahiplerinin belirlediği yönergelere her zaman uyduğunu vurguladı. Cumartesi günü bir Reddit kullanıcısı tarafından tespit edilen ve pazartesi günü geniş yankı uyandıran bu aksaklık hızlı bir şekilde giderildi. Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilen test aramaları herhangi bir sonuç vermedi, bu da sorunun başarıyla ortadan kaldırıldığını gösteriyor.

ClaudeGoogleAnthropicYapay ZekaGizlilik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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