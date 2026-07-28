Dassault Falcon 10X İş Jetinin Teslimatı Yeniden Ertelendi

Fransız Dassault Aviation şirketi, yeni amiral gemisi iş jeti Falcon 10X'in müşterilere teslimat tarihini resmen bir kez daha erteledi. ixbt.com'un haberine göre, hava aracının ilk uçuşlarının artık 2029 yılına planlandığı ve bunun önceden planlanan tarihten dört yıl gecikme anlamına geldiği havacılık pazarında ciddi tartışmalara yol açtığı belirtiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Aslında bu modeldeki modern yolcu uçağının 2025 yılının sonlarında pazara çıkarılması öngörülüyordu. Ancak ilk tarih 2027 yılına kaydırılmışken, şimdi program en az iki yıl daha geriye atıldı. Bu durum şirket tarihinin ikinci büyük tarih değişikliği olup, çeşitli dış faktörler ve üretim sürecindeki karmaşıklıklarla açıklanıyor.

Sertifikasyonlardaki yeni talepler ve gecikme nedenleri

Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier'in açıklamasına göre, sürelerin uzamasına birkaç ciddi faktör neden oldu. Bunlar arasında pandeminin sonuçları, parça tedarikindeki kesintisiz sorunlar ve sivil havacılıktaki yeni düzenlemeler yer alıyor.

Boeing 737 MAX felaketlerinden sonra tüm dünyada hava araçlarını sertifikasyon kuralları keskin bir şekilde katılaştırıldı. Trappier'in sözlerine göre Falcon 10X tamamen yeni tipte bir uçak olup, tam da bu güncellenmiş ve aşırı katı talepler temelinde test ediliyor. Sonuç olarak bu hukuki ve teknik süreç, önceki Falcon 6X modeline kıyasla çok daha fazla zaman talep ediyor.

Teknik imkanlar ve test süreci

Zorluklara rağmen Falcon 10X programı teknik gelişim aşamasını sürdürüyor. Özellikle ilk prototip Falcon 10X bu yılın 19 Haziran tarihinde başarılı bir şekilde gökyüzüne yükseldi. Genel olarak bu hava aracının mükemmelliğini sağlamak için dört test uçağının deneme uçuşlarına katılması öngörülüyor.

Falcon 10X'in şirket tarihinin en büyük ve en uzun menzilli iş jeti olması bekleniyor. Uçak hiç durmadan tam 7500 deniz mili (yaklaşık 13 890 kilometre) mesafeyi aşabilecek ve 0,925 Mach hıza ulaşma imkanına sahip olacak.

Pazardaki rekabet ortamı

Yeni iş jeti küresel havacılık pazarında Gulfstream G700, Gulfstream G800 ve Bombardier Global 8000 gibi güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacak. Ancak sürelerin arka arkaya ertelenmesi, Fransız Dassault şirketinin ultra uzun menzilli uçaklar segmentindeki konumunu zorlaştırabilir.

Şu anda Fransız üretici testlerini tamamlarken, ana rakipleri en son model modern uçaklarını çoktan sipariş sahiplerine teslim etmeye başladı.