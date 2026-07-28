John Stones'un kariyerine İtalya'da devam etmesi bekleniyor

İngiltere milli takımı ve Manchester City kulübünün savunmacısı John Stones'un kariyerinde keskin bir dönüm noktası yaşanması bekleniyor. Sky Sports'un haberine göre, tecrübeli futbolcu Serie A'nın son şampiyonu Inter'e katılmak üzere sözlü anlaşmaya vardı ve İngiliz futbolundan ayrılmaya çok yakın. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Manchester City ile mevcut sözleşmesi sona erdiğinde Stones'un San Siro kulübüne serbest oyuncu olarak transfer olması bekleniyor. Şu anda savunma oyuncusunun temsilcileri, İtalyan deviyle iki yıllık sözleşme şartlarını sonuçlandırmak için aktif olarak çalışıyor.

Inter için önemli transfer ve rakipler

Bu anlaşma, Inter teknik direktörü Cristian Chivu için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Uzman isim, kadrosunu üst düzey kazananlık tecrübesine sahip futbolcularla güçlendirmeyi hedefliyor. John Stones'un İngiltere Premier Ligi ve uluslararası arenadaki muazzam tecrübesinin Milan kulübüne çok faydalı olması bekleniyor.

Anlaşılan o ki, İtalyan şampiyonunun bu konudaki başarısı İngiltere'nin bir dizi prestijli takımının planlarına ciddi bir darbe vurdu. Özellikle Arsenal ve Chelsea kulüpleri tecrübeli savunmacıyı kadrolarında tutmak istiyordu. Nitekim "Topçular"da William Saliba'nın sakatlanmasının ardından savunma hattını derinleştirme konusunda özel bir ihtiyaç duyuluyordu.

Ancak sadece İngiliz kulüpleri değil, diğer devler de futbolcu için kıyasıya bir mücadele verdi. Özellikle Juventus yönetimi de hafta sonu futbolcunun temsilcileriyle temasa geçmiştir. Torino ekibi savunmacıyı kendi tarafına çekmeyi umut etse de, Inter takımının hızlı ve kararlı hamleleri Milan yolunu açtı.

Savunma hattındaki değişiklikler ve gelecek planları

John Stones'un transferi, Cristian Chivu yönetimindeki Inter savunma hattını yenilemeye yönelik daha geniş planın bir parçasıdır. Şu anda ana odak noktası tamamen İngiliz futbolcuya çevrilmiş olsa da kulüp, Tottenham kaptanı Cristian Romero ile de ilgilenmeye devam ediyor ve o, teknik direktörün ana transfer hedeflerinden biri sayılıyor.

Eğer yaz transfer döneminde Benjamin Pavard takımdan ayrılırsa, Nerazzurri hem Stones'u hem de Romero'yu kadrosuna katma fırsatına sahip olacak. Pavard'ın geleceği şu an için belirsizliğini koruyor; onun ayrılığı, savunmayı kökten yenilemek için hem kadroda boş yer hem de finansal özgürlük yaratacaktır. Her halükarda, şimdilik İtalyan şampiyonu anlaşmayı tamamen sonuçlandırmak için özellikle John Stones transferine ağırlık vermektedir.