Satya Nadella: Tek Bir Yapay Zekaya Bağımlı Şirketler Kriz Yaşayacak

Microsoft CEO'su Satya Nadella, iş dünyasına yapay zeka teknolojilerini kullanırken son derece uyanık olmaları ve tek bir özel sağlayıcıya bağımlı kalmamaları konusunda kesin bir tavsiyede bulundu. CNN'e verdiği röportajda, yalnızca tek bir yapay zeka laboratuvarına tamamen güvenerek iş yapan şirketlerin gelecekte rekabet gücünü kaybederek düşüş yaşayacağını açıkça belirtti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre Nadella, işletmelerin verilerini ve isteklerini (prompts) diğer şirketlere devrederken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ona göre her işletme, yapay zeka modellerini kullanırken tüm meta verilerini kendi bünyesinde tutmalıdır. Bu durum, gelecekte kendi kişisel açık modellerini veya özel ağırlık parametrelerini (weights) oluşturma imkanı tanır.

Yapay zeka altyapısını kontrol etme zorunluluğu

Microsoft yöneticisi sözlerine devam ederek, kendi modeline veya bağımsız altyapısına sahip olmayan herhangi bir firmanın yavaş yavaş kendi düşünme yeteneğini dışarıya devretmiş olacağını vurguladı. Eğer şirketler, veri alışverişini ve istekleri modelden ayıran özel AI ağ geçitleri kullanmazlarsa büyük bir risk altında kalırlar.

Ayrıca Nadella, işletmeleri yapay zeka laboratuvarlarının yerleşik kodlama araçlarına ve yardımcılarına (harnesses) aşırı derecede bağımlı kalmamaya çağırdı. Böyle bir yaklaşım, şirkete gelecekte herhangi bir modeli değiştirme veya aynı anda birden fazla sistemi kullanma imkanı sunar. Sonuç olarak işletme, kaderini tek bir sağlayıcıya bağlamaz.

Pazar trendleri ve gelecekteki beklentiler

İlginç bir şekilde Microsoft'un kendisi de Anthropic ve OpenAI gibi büyük yapay zeka laboratuvarlarının ana yatırımcılarından biridir. Buna rağmen Nadella'nın bu açıklaması, teknoloji pazarında alternatif altyapı ve bulut hizmetlerine olan talebin arttığını göstermektedir.

Günümüzde iş dünyası temsilcileri, tek bir pahalı modele bağımlı kalmak yerine açık kaynaklı ve kendi donanımlarında çalışabilen daha ucuz modelleri seçmeye çalışmaktadır. Bu durum ise gelecekte farklı yapay zeka sistemlerini yönetme ve bağımsız kodlama ajanlarını kullanma zorunluluğunu daha da artırmaktadır.