Bradley Barcola PSG'den Ayrılıp Premier League'e Transfer Olmak İstiyor

·38·Spor
Bradley Barcola PSG'den Ayrılıp Premier League'e Transfer Olmak İstiyor

Paris Saint-Germain forması giyen hücum oyuncusu Bradley Barcola, takımdan ayrılmak istediğini bildirerek kulüp yönetimini şoke etti. Sky Sport'un haberine göre, Fransa millî takımı oyuncusu finansal açıdan cazip olan yeni sözleşmeyi imzalamayı reddetti ve yaz transfer döneminde Premier League'e taşınmayı hedefliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Paris ekibiyle mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmesine rağmen, kariyerinde yeni bir meydan okuma başlatma zamanının geldiği kararına vardı. PSG yönetimi onu gelecekteki projelerin önemli bir parçası olarak görüyordu ancak futbolcunun bu hamlesi kulübü zor bir duruma soktu.

Liverpool Başlıca Favori Haline Geldi

Florian Plettenberg'in bilgilerine göre Liverpool, oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladı ve transferde en büyük favori olarak öne çıkıyor. Kırmızılar, hücum hattını güçlendirmek için Fransız futbolcuyu ana hedef olarak belirledi.

Bildirildiğine göre Liverpool yönetimi, Bradley Barcola'ya takımın en çok kazanan oyuncuları arasına katılmasına olanak tanıyacak cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır. Kulüp, hem futbolcunun temsilcileriyle hem de Parisli yetkililerle şimdiden ilk temasları kurdu.

Arsenal da İlgi Gösteriyor

İngiltere'nin bir diğer dev kulübü Arsenal da kanat oyuncusu için yarışa dahil olabilir. Londralıların Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli için rekabet ortamı yaratmak amacıyla Barcola'nın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Bununla birlikte Liverpool, transfer dönemi kapanmadan anlaşmaya varma konusunda daha aktif bir şekilde hareket ediyor ve futbolcunun kişisel sözleşme şartlarında zaten anlaşmaya vardığı tahmin ediliyor.

Transfer İçin Konulan Devasa Fiyat

RMC Sport'un haberine göre PSG, yıldız oyuncusunu kolayca bırakmak niyetinde değil ve bonservis bedelini 170 milyon euro olarak belirledi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, futbol tarihindeki en pahalı anlaşmalardan biri olacağı şüphe götürmez.

Bradley BarcolaLiverpoolArsenalPSGPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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