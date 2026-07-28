Chelsea, deneyimli orta saha Jordan Henderson'ı kadrosuna katmak istiyor

Londra kulübü Chelsea, yaz transfer stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek kadroya tecrübe katmak amacıyla beklenmedik bir hamleye hazırlanıyor. SunSport'un haberine göre, maviler eski Liverpool kaptanı Jordan Henderson'ı transfer etme imkanlarını değerlendiriyor. Şu anda Brentford forması giyen tecrübeli orta sahanın, Xabi Alonso'nun yönetimindeki takıma gerekli olan liderlik özelliklerini kazandırması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son transfer dönemlerinde yalnızca potansiyelli genç futbolcuları transfer etmeye odaklanan Chelsea yönetimi, artık kadrodaki dengeyi korumak için tecrübeli oyunculara güveniyor. Jordan Henderson, geçen yaz Hollanda kulübü Ajax'taki 18 aylık macerasının ardından Brentford ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Keith Andrews'un çalıştırdığı kulüp, futbolcuyla sözleşmesini erken feshetmeye hazır görünürken, bu durum onun Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer olmasını sağlayabilir.

Tecrübe ve mali denge

Bu transfer anlaşması, tecrübeli oyuncuya Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kariyerine devam etme imkanı sunarken, Chelsea için de mali kısıtlamaları yönetmede kolaylık sağlayacak. İlerleyen yaşına rağmen Henderson uluslararası alanda da önemini kaybetmedi. Tecrübeli oyuncu, yakın zamanda Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmişti. Turnuvada sahada aldığı süreler sınırlı olsa da, teknik heyet onun soyunma odasındaki kritik etkisini yüksek değerlendirmişti.

Şu ana kadar 90 maçta sahaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu için sadece Londra kulübü mücadele etmiyor. Premier League'den iki kulüp daha bu durumu yakından takip ediyor. Buna rağmen Chelsea yönetimi, kadrosuna tecrübeli futbolcular katma sürecini hızlandırarak bu yarışta açık ara önde yer alıyor.

Granit Xhaka transferindeki başarısızlık ve Henderson seçeneği

Londra ekibi, yaz transfer döneminde ilk olarak Sunderland orta sahası Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak istemişti. İsviçreli futbolcu daha önce Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso'nun yönetiminde harika bir performans sergilemişti. Ancak Sunderland kulübü, liderini bırakmayı kesin olarak reddetti. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ederken, teknik direktör Regis Le Bris konunun kapandığını ve İsviçreli futbolcunun takımın gelecek UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kulübün mali açıdan satış zorunluluğunun olmaması ve katı tutumu, Chelsea'nin dikkatini derhal Jordan Henderson adaylığına çevirmesine neden oldu. Eğer transfer başarılı olursa, Londra ekibi sadece sahada değil, saha dışında da güçlü bir lider kazanmış olacak.