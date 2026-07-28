Vincent Janssen, Tottenham sonrası kariyerini ABD'de sürdürecek

Tottenham kulübünün eski golcüsü Vincent Janssen, kariyerinin en önemli adımlarından birini atarak Kuzey Amerika'ya taşınmaya hazırlanıyor. Hollanda millî takımının oyuncusu, Belçika ekibi Royal Antverpen'deki verimli dönemine son vererek ABD şampiyonasına transfer olma konusunda anlaşma sağladı. Bu transfer, futbolcunun göçebe geçen kariyerinde yeni ve büyük bir sayfa açacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Voetbal International'ın aktardığı bilgilere göre, tecrübeli forvet Portland Timbers kulübü ile kişisel sözleşme şartları konusunda tam bir anlaşmaya vardı. MLS temsilcisinin, futbolcunun gelecekteki planlarına ve ailevi hedeflerine tamamen uyan cazip bir teklifi kısa sürede sunması transferin hızlanmasında etkili oldu.

Belçika'daki başarılı sezonlar ve ayrılık kararı

ABD'ye gitme kararı, Royal Antverpen kulübünün hücum hattındaki kilit ismi takımda tutma yönündeki ciddi çabalarına rağmen alındı. Janssen, kulübün yeni teklifini reddederek Belçika Pro Lig'deki dört yıllık verimli kariyerine nokta koymayı ve Amerika'daki yeni meydan okumayı denemeyi tercih etti.

32 yaşındaki santrfor için MLS'e transfer olmak sadece mali bir adım değil, aynı zamanda uzun yıllara dayanan kişisel ve ailevi bir hedefin gerçekleşmesidir. Eşi Meksikalı-Amerikalı olan futbolcu, kariyerinin son yıllarına adım atmadan önce ailesini ABD'ye taşıma arzusunu daha önce birkaç kez açıkça dile getirmişti.

Ailevi planlar ve gelecekteki hedefler

Uzun vadeli aile planı, futbolcu kramponlarını astıktan sonra Kuzey Amerika'da kalıcı bir yaşam alanı kurmayı amaçlıyor. Portland kulübüne transfer olan Vincent, sportif kariyer dönemini ailesinin günlük ve yaşam planlarıyla mükemmel bir şekilde uyumlaştırmayı başardı.

Hatırlatmak gerekir ki, Vincent Janssen'in Tottenham'daki kariyeri zorlu geçmişti ve Mauricio Pochettino yönetiminde çıktığı 42 maçta yalnızca 6 gol atabilmişti. İngiltere Premier Lig'den ayrıldıktan sonra kariyerinde gerçekten olumlu bir dönüm noktası yaşandı ve oyun seviyesi keskin bir şekilde arttı.

Avrupa'daki parlak miras

Royal Antverpen'den ayrılan eski AZ Alkmaar golcüsü arkasında ciddi bir iz bıraktı. Belçika kulübündeki istikrarlı dört sezon boyunca tüm kulvarlarda 173 maça çıkan oyuncu, 64 gol atıp 27 asist kaydetti.

Sahadaki taktiksel hareketleri ve güvenilir oyun tarzı, takımın iç ligdeki başarılarında belirleyici bir rol oynadı. Janssen'in yardımıyla Antverpen, tarihi bir duble yaparak ülke şampiyonluğunu ve kupasını kazandı, ayrıca kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer aldı.