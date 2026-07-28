Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity Özgün Kart Tasarımıyla Dikkat Çekti

·32·Teknoloji
Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity Özgün Kart Tasarımıyla Dikkat Çekti

ixbt.com verilerine göre Gigabyte şirketi, piyasada tamamen farklı bir yapıya sahip GeForce Aorus Infinity serisi ekran kartlarını tanıttı. Bu serinin en üst modelleri arasında yer alan RTX 5080 grafik kartının tasarımı teknoloji dünyasının ilgisini çekti, çünkü baskı devresi beklenmedik mimari çözümlere sahip çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sıradışı Yapı ve Hava Akışı

Ortaya çıkan bilgilere göre, yeni ekran kartının baskı devresi oldukça kısa bir uzunluğa sahip olup, sol kısmında devasa bir deliğin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu delik yekpare olmayıp onu birkaç ince hat kesmektedir. Uzmanların belirttiğine göre, böyle bir mühendislik çözümü soğutma sisteminin havayı doğrudan geçirmesi, yani akışın sağlanması için özellikle yapılmıştır. Buna benzer bir tasarım daha önce piyasadaki diğer modellerde görülmemiştir.

Yoğun Yerleşim ve Güçlü Güç Sistemi

Baskı devresinin genel alanı çok büyük olmadığı için üzerindeki mikro bileşenler oldukça yoğun bir şekilde yerleştirilmiştir. Özellikle ixbt.com'un haberine göre cihaz, grafik yongasının kararlı çalışmasını garanti eden 17 fazlı güç alt sistemiyle donatılmıştır.

Ekran kartının verimli çalışması yalnızca karta değil, aynı zamanda soğutma kompleksine de bağlıdır. Bu model için oluşturulan radyatörde çok sayıda ısı borusu kullanıldığı için soğutucunun genel verimliliğinin çok yüksek olması bekleniyor. Gigabyte tarafından kullanılan bu yaklaşım, yüksek performanslı cihazların aşırı ısınmasını önlemede önemli bir adım olabilir.

GigabyteGeForce AorusRTX 5080Ekran KartıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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