Halo Campaign Evolved Oyunu İçin Gerekli Ekran Kartı Performansı Açıklandı

Kült fransizanın ilk bölümüne dayanan ve Unreal Engine 5 motorunu temel alan Halo: Campaign Evolved projesi yarın resmi olarak satışa sunuluyor. Yeni versiyonun oyunculara tanıdık dünyayı modern grafiklerle sunması beklenirken, uzmanlar projeyi çeşitli donanımlar üzerinde test etti. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

TechPowerUp yayınlandığı habere göre, projenin teknik imkanları ve gereksinimleri önceden incelendi; bu da kullanıcıların kişisel bilgisayarlarını önceden değerlendirmesine olanak tanıyor. Modern teknolojiler temel alınarak yeniden düzenlenen bu proje, mevcut GPU pazarına da kendi taleplerini dayatıyor.

Farklı Çözünürlüklerdeki Sonuçlar

Test sonuçlarına göre, en yüksek kalite ayarlarında kararlı bir 60 FPS oranına ulaşmak için ekran kartlarından talep edilen gereksinimler çözünürlüğe bağlı olarak keskin bir şekilde değişiyor. Özellikle Full HD formatında istenen sonucu elde etmek için NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti veya AMD Radeon RX 9060 XT seviyesinde donanım gereklidir.

Kullanıcı 1440p formatını seçerse, sistem gereksinimleri daha da artar. Bu durumda kararlı bir kare hızını sağlamak için RTX 4070 Ti seviyesinde bir ekran kartı gerekecektir. En zorlu test ise ultra yüksek 4K çözünürlükte gözlemlendi.

Anlaşıldığı üzere, amiral gemisi düzeyindeki NVIDIA RTX 4090 ekran kartı bile 4K formatında 60 FPS oranını tamamen sağlayamamaktadır. Bu durum, Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen projelerin ne denli kaynak talep ettiğini bir kez daha net bir şekilde gösterdi.

Optimizasyon ve Teknolojiler

Uzmanların görüşüne göre, projenin genel performansı böylesine karmaşık bir grafik motoru için beklendiği gibi çıktı ve kesinlikle felaket düzeyinde değil. Modern trendlere uygun olarak oyunda kare hızını önemli ölçüde artırmaya olanak tanıyan çeşitli upscaler'lar ve kare oluşturucular yer almaktadır.

Ö aynca, pazarın üç ana lider şirketinin tüm temel teknolojileri bu projede tam olarak desteklenmektedir. Bu durum oyuncuların kendi donanım imkanlarına dayanarak grafik ayarlarını optimize etmelerine ve konforlu bir oyun deneyiminin tadını çıkarmalarına olanak tanır.