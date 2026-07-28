Yenidoğan Yavrularını Kurtarmak İçin Alevlerin Arasına Defalarca Giren Kedi Scarlett!

·50·Dünya
Yenidoğan Yavrularını Kurtarmak İçin Alevlerin Arasına Defalarca Giren Kedi Scarlett!

1996 yılında New York'taki garajlardan birinde şiddetli bir yangın çıktı. Binanın içinde Scarlett adında sokak kedisi ve yeni doğmuş beş yavrusu mahsur kalmıştı.

Yangın başladığında Scarlett'in tek başına dışarı çıkıp hayatını kurtarma şansı vardı. Ancak yavrularını terk etmedi. Anne kedi defalarca alevlerin arasına girerek her seferinde bir yavrusunu dışarı çıkardı.

Yoğun dumana, yüksek sıcaklığa ve ağır yanıklara rağmen Scarlett son yavrusunu da güvenli bir yere ulaştırdı. Ancak o zaman tamamen bitkin düşerek yavrularının yanına yığıldı.

Yüzü ve patileri ağır şekilde yanmış, gözleri de ciddi şekilde yaralanmıştı. Ancak beş yavrunun hepsi hayatta kaldı.

Bu olay kitle iletişim araçlarında geniş yankı uyandırdı. Tedavisinin ardından Scarlett'i şefkatli bir aile sahiplendi. Onun hikayesi, yavruları için kendini tehlikeye atan anne kedinin sadakati olarak hatırlanmaktadır.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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