Anthropic Yöneticisi Açık Ağırlıklı Yapay Zeka Modellerine İlişkin Açıklama Yaptı

Yapay zeka alanındaki önde gelen şirketlerden biri olan Anthropic'in kurucusu ve CEO'su Dario Amodei, açık ağırlıklı yapay zeka modellerinin yasaklanmasını desteklemediğini belirtti. Amodei'ye göre şirket hiçbir zaman bu tür kısıtlamaları savunmadı ve bu yöndeki söylentiler asılsız. Bu açıklama, sektör temsilcileri ile teknoloji devleri arasında açık kaynaklı teknolojilerin geleceği konusunda yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. .

ixbt.com'un haberine göre, bu tepki Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang tarafından X sosyal ağında yayınlanan açık mektubun ardından ortaya çıktı. Bu mektupta Nvidia'nın yanı sıra Meta, Microsoft, Mistral ve Hugging Face gibi birçok önde gelen şirket, politikacıları açık ağırlıklı yapay zeka modellerine karşı aceleci kısıtlamalar getirmemeye çağırmıştı. Her ne kadar o mektupta Çin doğrudan hedef alınmasa da, temel tartışmalar tam olarak Çin laboratuvarlarının fikri mülkiyet hırsızlığı yoluyla yeteneklerini genişlettiği yönündeki iddialara dayanıyor.

Çin'in Yapay Zeka Konusundaki Riskleri

Dario Amodei blog yazısında güvenlik konusuna özellikle değinerek, açık ağırlıklı modeller ile Çin'den gelen tehditlerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Tehlikeli yeteneklere sahip olmayan açık ağırlıklı modelleri topluluk için yararlı gördüğünü ve bunların araştırmacılara ile geliştiricilere büyük katkı sağladığını kaydetti. Ancak temel endişesi; otoriter hükümetlerin, özellikle Çin Komünist Partisi'nin ABD'den bile daha güçlü sistemler yaratarak kalıcı askeri üstünlük elde etme çabasıdır.

Anthropic yöneticisi ayrıca biyolojik saldırılar ve siber güvenlik tehditlerinin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Ona göre açık ağırlıklı modeller bu tür senaryolarda daha tehlikeli kabul ediliyor, çünkü kullanımlarını denetlemek veya bunlara kısıtlamalar getirmek son derece zor. Britanya Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü'nün raporuna dayanarak, açık ağırlıklı kodlar dağıtıldıktan sonra bunların geri alınamayacağını hatırlattı.

Uzmanlar ve Gelecekteki Adımlar

Açık kaynak savunucuları, güçlü modellere erişimin tek taraflı kontrolden bağımsız olduğunu ve savunucuların güvenliği sağlamasına yardımcı olduğunu vurguluyor. Ancak Amodei bunun aksine, Çin'in yapay zeka alanındaki üstünlüğüne karşı koymak için somut önlemler önerdi. Ona göre Çin'in güçlü çiplere erişiminin kısıtlanması ve fikri mülkiyet hırsızlığının önlenmesi için damıtma (distillation) süreçlerine karşı resmi tedbirler alınması gerekmektedir.

Bilgi için, ABD hükümeti Amerikan şirketlerinin fikri mülkiyetinin çalındığının tespit edilmesi durumunda Çin'e yönelik yaptırımlar uygulayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu nedenle teknoloji pazarında inovasyon özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki dengenin korunması meselesi günümüzde temel tartışma odağı olmaya devam etmektedir.