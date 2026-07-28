Andromeda Galaksisi'nde Yıldız Oluşumu Keskin Şekilde Düştü

Astronomların son gözlemlerine göre, bize en yakın büyük sarmal galaksi olan Andromeda Galaksisi'nde yeni yıldızların doğum hızı son yarım milyar yıldır kesintisiz bir şekilde düşmektedir. Uzay araştırmalarının sonuçları, evrimsel süreçlerin evrendeki seyrini ve devasa yıldız sistemlerinin nasıl yaşlandığını anlamada büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un belirttiğine göre, bu sonuca varabilmek için bilim insanları ABD Ulusal Uzay Ajansı'nın Hubble Uzay Teleskobu verilerini derinlemesine analiz ettiler. Bu benzersiz cihaz, Andromeda Galaksisi diski üzerindeki yaklaşık 200 milyon ayrı yıldızın parametrelerini hassas bir şekilde ölçme imkanı sağladı. Araştırmacılar, galaksi diskinin neredeyse üçte ikisini kapsayan iki büyük tarama sonucunu birleştirdiler.

Yıldızların Tarihi Renkler Aracılığıyla Nasıl Yeniden Oluşturuldu?

Elde edilen uzay görselleri her biri 300 ışık yılı değerinde binlerce küçük parçaya ayrıldı. Uzmanlar yıldızların renklerine bakarak onların oluşum tarihlerini yeniden kurguladılar. Bilindiği üzere, genç ve kütleli yıldızlar mavi renge sahip olup kısa ömürlüdür, eski ve daha az kütleli yıldızlar ise kırmızımsı bir ton alır. Bu yöntem bilim insanlarına yıldız oluşum sürecinin zamanla nasıl değiştiğini açıkça gösterdi.

Hesaplamalar, bundan 500 milyon yıl önce Andromeda'nın her yıl yaklaşık 1 güneş kütlesine denk gelen yıldızlar oluşturduğunu gösterdi. Bu tür bir gösterge bundan 40 milyon yıl önce 0,5 güneş kütlesine kadar düşmüşken, günümüz gözlemleri sırasında yılda yalnızca 0,2 güneş kütlesini oluşturmaktadır. Demek ki son 40 milyon yılda düşüş hızı belirgin bir şekilde hızlanmıştır.

Aktivitenin Düşüş Nedenleri ve Gelecek Planlar

Ana aktivitenin azalması galaksi merkezinden yaklaşık 32 000 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız oluşturan halkada gerçekleşti. Bilim insanlarının fikrine göre, bu düşüş yeni yıldızların doğumu için gerekli olan gaz ve toz eksikliğinden kaynaklanmadı. Durum, yüksek aktivite döneminden sonraki doğal bir sönme süreciyle ilgilidir. Daha önce Andromeda'nın bundan 2 milyar yıl önce başka bir galaksiyle çarpışma veya birleşme sonucunda güçlü bir yıldız oluşum patlaması yaşadığı tespit edilmişti.

Araştırma yazarları, M32 cüce galaksisi yakınındaki disk bölgesinin de 60 milyon yıl önce aktivitesini kaybetmeye başladığını tespit ettiler. Bu durum, doğrudan bir bağlantı henüz kanıtlanmamış olsa da, M32 ile Andromeda arasındaki olası etkileşim zamanını netleştirmeye yardımcı olabilir. Gelecekte astronomlar bu sonuçları yer tabanlı gözlemevlerinin verileri ve daha geniş alanı gözlemleme yeteneğine sahip olan gelecekteki Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu verileriyle tamamlamayı planlıyorlar.