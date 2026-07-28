Çin İlk Yeniden Kullanılabilir Lihong-2 Uzay Aracını Test Ediyor

·24·Teknoloji
Çin İlk Yeniden Kullanılabilir Lihong-2 Uzay Aracını Test Ediyor

Çin'in CAS Space havacılık şirketi ve Çin Bilimler Akademisi Mekanik Enstitüsü, yeniden kullanılabilir roketler ve uzay aracı teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Ixbt.com'un haberine göre, yeni kurulan Pekin Esaslı Mühendislik Mekaniği ve Kontrol Sistemleri Laboratuvarı, gelecekte tamamen yeniden kullanılabilir taşıyıcılar üretmek amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına başladı. Bu girişim, ülkenin ticari uzay projelerini yeni bir aşamaya taşımayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni Bilimsel Merkezler ve Tam Döngülü Çalışmalar

Ortak yapıların yanı sıra CAS Space, İnovasyon Araştırmaları Enstitüsü'nü de açtı. Bu merkez, gelecek vadeden teknolojileri geliştirmek, modern mühendislik çözümlerini test etmek ve ticari uzay projelerini hızlandırmakla görevlendirildi. Şirket uzmanlarına göre her iki yapının faaliyeti, temel araştırmalardan yer testlerine ve uçuş öncesi hazırlıklara kadar tam bir döngü sağlayacak.

Günümüzde ilk testler laboratuvar aşamasını geçerek pratik uçuşlar için hazırlıklar yapılmaktadır. Temel odak noktası, geri dönüş ve yeniden kullanım teknolojilerini içeren ve mikro yerçekimi koşullarında bilimsel deneyler yapmayı amaçlayan Lihong-2 demonstratörüdür. Projenin mühendislik çalışmaları tamamlanmış olup, şu anda kapsamlı yer testleri gerçekleştirilmektedir.

Lihong-2 Uzay Aracının Teknik Özellikleri

Cihazın ilk çıkış uçuşunun 100 kilometre yüksekliğe çıkması ve ardından dikey iniş gerçekleştirmesi öngörülüyor. Resmi verilere göre Lihong-2 şu teknik parametrelere sahip:

  • Uzunluğu 18 metredir;
  • Çapı 3,35 metredir;
  • Başlangıç kütlesi yaklaşık 60 tondur;
  • Yedi yolcuya kadar veya üç tona kadarfaydalı yük taşıyabilir;
  • Uzaydaki ağırlıksızlık durumu üç dakika sürmektedir.
İlk misyon sırasında protein kristalleri yetiştirmek için otomatik bir cihaz dahil olmak üzere birkaç deneysel faydalı yük uzaya fırlatılacak. Bilim insanları bu numuneler aracılığıyla onkoloji ve kardiyovasküler hastalıklara karşı yeni ilaçlar geliştirmek üzere araştırmalar yapmayı planlıyor. Ayrıca gemide, uzay koşullarındaki çalışmaları inceleyen otonom bir robot ve gelecekteki turistik uçuşlar için yolcu durumunu izleyen özel bir sistem bulunacak.

Uçuşun temel amacı, bağımsız olarak Dünya'ya dönmek, navigasyonu gerçekleştirmek ve aktif kısım sona erdikten sonra hassas iniş yapabilme yeteneğini test etmektir. Bundan sonra, programın mantıksal bir devamı olarak uzun vadeli yörünge misyonları için tasarlanan tam teşekküllü çok martallı Lihong-3 aparatının 2028 yılında test edilmesi planlanmaktadır.

ÇinUzayRoketTeknolojiUzay Aracı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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