Granola uygulaması Apple Watch için de yayınlandı

·27·Teknoloji
Granola uygulaması Apple Watch için de yayınlandı

Yapay zeka tabanlı popüler not alma uygulaması Granola, kullanıcıların toplantıları kaydetmesine ve bunları kağıda ya da akıllı telefona aktarmadan not almasına olanak tanıyan yeni Apple Watch uygulamasını duyurdu. TechCrunch'ın haberine göre, bu yeni adım kullanıcıların günlük iş akışını daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor ve akıllı telefon kullanma gereksinimini büyük ölçüde azaltıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni uygulamanın özelliklerine göre kullanıcılar, Granola uygulamasını saat kadranlarından birine yerleştirebilir ve istedikleri zaman transkripsiyon sürecini başlatabilirler. Ayrıca uygulama, yaklaşan toplantılar hakkında hatırlatıcılar gösterir ve geçen yıl piyasaya sürülen ana iOS uygulamasıyla tam uyumlu şekilde çalışır.

Yüz yüze görüşmeler için kullanışlı bir çözüm

Şirketin kurucularından Chris Pedregal, Apple Watch için tasarlanan bu uygulamanın, bire bir yürüyüş sohbetleri gibi kişisel görüşmeleri telefonu cebinizden çıkarmadan kaydetmenize olanak tanımak için oluşturulduğunu belirtti. Bu da modern iş insanları için zamandan tasarruf etmeyi ve dikkati sohbete odaklamayı mümkün kılıyor.

Granola ekibi test sürecinde Apple Watch'a sahip çalışanlar arasında bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre, test katılımcılarının ana mobil kullanım oranının normal iOS uygulamasından saatteki uygulamaya kaydığı belirlendi, bu da akıllı saatler için tasarlanan özelliğe olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

Pazardaki rekabet ve büyüme oranları

Geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli şirketler, toplantıları kaydetmek ve transkribe etmek için akıllı telefonlarla birlikte kullanılan özel yardımcı cihazları piyasaya sürüyor. Ancak Granola, diğer donanım ürünleriyle entegre olmak yerine, halihazırda mevcut olan Apple Watch ekosistemi için ayrı bir uygulama oluşturmanın daha kolay ve etkili olduğu sonucuna vardı.

Belirtmek gerekir ki, sesli dikte ile çalışan Monologue uygulaması da yıl başında çevrim içi ve çevrim dışı toplantılar için Apple Watch desteği özelliğini eklemişti. Bu durum, yapay zeka tabanlı yardımcı uygulamalar pazarında akıllı saat entegrasyonunun giderek popülerleştiğini gösteriyor.

Bilgi için, Granola yıl başında Index Ventures liderliğinde gerçekleştirilen 125 milyon dolarlık C serisi yatırım turu sonucunda "unicorn" statüsüne ulaşmıştı. Apple Watch için uygulamanın piyasaya sürülmesi, şirketin kendi konumunu daha da güçlendirmesine ve kullanıcı tabanını genişletmesine hizmet edecek.

GranolaApple WatchYapay ZekaAkıllı TelefonTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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