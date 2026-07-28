Hannah Hampton Chelsea ile sözleşmesini uzattı

·1·Spor
Hannah Hampton Chelsea ile sözleşmesini uzattı

İngiltere millî takımı kalecisi Hannah Hampton geleceğini Chelsea kulübüne bağlayarak kulüple yeni iki yıllık sözleşme imzaladı. Goal.com'un haberine göre, bu anlaşma Londra kulübü için kadrodaki geçiş dönemi ve taraftarların endişeleri fonunda çok önemli bir adım oldu ve tecrübeli kaleci batı Londra'da 2028 yılı yazına kadar kalacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Futbolcunun önceki sözleşmesi mevcut sezonun sonunda sona ermesi gerekiyordu. 2025-2026 sezonundaki bazı zorluklardan sonra, 25 yaşındaki file bekçisi ile yeni bir anlaşma yapmak kulüp yönetiminin öncelikli görevlerinden biriydi. 2023 yılında Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer olan kaleci kısa sürede dünya futbolunun en güvenilir kalecilerinden birine dönüştü.

İstikrar ve yeni hedefler

Hannah Hampton'ın kulüpte kalması, ciddi değişiklikler yaşayan takıma gerekli olan istikrarı kazandırıyor. Londra kulübünün resmî sitesine verdiği röportajda futbolcu bu kararından dolayı son derece memnun olduğunu gizlemedi ve Chelsea'nin kendisi için İngiltere'deki rüyalarındaki kulüp olduğunu vurguladı.

Midlands'tan Londra'ya taşınmanın kendisi için ilk kez ailesinin evinden uzaklaşmak olduğunu hatırlatan kaleci, kulüpteki atmosferin kendini evindeymiş gibi hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Sadece bir oyuncu olarak değil, insan olarak da gelişmeye devam edeceğini, takımı önceki başarılı zirvelerine geri döndürmek için var gücünü vereceğini ifade etti.

Kupalar ve kişisel başarılar

Batı Londra'ya geldiğinden bu yana Hannah Hampton beş büyük kupa kazandı. Bunlar arasında 2024-2025 sezonundaki mağlubiyetsiz yerel üçleme ve WSL Altın Eldiven ödülleri yer alıyor. Ayrıca uluslararası alanda ve millî takımdaki parlak performansları hak ettiği şekilde takdir edilerek geçen yıl Ballon d'Or töreninde prestijli Yashin Trophy ödülüne layık görülmüştü.

Mediada yayılan bazı haberlere ve yaşanan zorluklara rağmen Hannah sahadaki oyun seviyesini asla düşürmedi. O, sözleşmelerini uzatan millî takımdaki takım arkadaşları Lucy Bronze ve Aggie Beever-Jones'un arasına katıldı.

ChelseaHannah HamptonİngiltereFutbolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Milan transfer piyasası: Matias Soule seçeneği değerlendiriliyorMilan transfer piyasası: Matias Soule seçeneği değerlendiriliyorBugün, 17:31Rodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyorRodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyorBugün, 17:11Milan kalecisi Mike Maignan’ın sosyal medyadaki hamlesi endişe yarattıMilan kalecisi Mike Maignan’ın sosyal medyadaki hamlesi endişe yarattıBugün, 16:55Ruben Amorim, Rafael Leao'nun geleceği ve transfer dedikoduları hakkında konuştuRuben Amorim, Rafael Leao'nun geleceği ve transfer dedikoduları hakkında konuştuBugün, 16:33Real Madrid hücum hattını gözden geçiriyorReal Madrid hücum hattını gözden geçiriyorBugün, 15:50Chelsea'nin kiraladığı Jesse Derry, Sporting formasıyla ilk golünü attıChelsea'nin kiraladığı Jesse Derry, Sporting formasıyla ilk golünü attıBugün, 15:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı