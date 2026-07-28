Hannah Hampton Chelsea ile sözleşmesini uzattı

İngiltere millî takımı kalecisi Hannah Hampton geleceğini Chelsea kulübüne bağlayarak kulüple yeni iki yıllık sözleşme imzaladı. Goal.com'un haberine göre, bu anlaşma Londra kulübü için kadrodaki geçiş dönemi ve taraftarların endişeleri fonunda çok önemli bir adım oldu ve tecrübeli kaleci batı Londra'da 2028 yılı yazına kadar kalacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Futbolcunun önceki sözleşmesi mevcut sezonun sonunda sona ermesi gerekiyordu. 2025-2026 sezonundaki bazı zorluklardan sonra, 25 yaşındaki file bekçisi ile yeni bir anlaşma yapmak kulüp yönetiminin öncelikli görevlerinden biriydi. 2023 yılında Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer olan kaleci kısa sürede dünya futbolunun en güvenilir kalecilerinden birine dönüştü.

İstikrar ve yeni hedefler

Hannah Hampton'ın kulüpte kalması, ciddi değişiklikler yaşayan takıma gerekli olan istikrarı kazandırıyor. Londra kulübünün resmî sitesine verdiği röportajda futbolcu bu kararından dolayı son derece memnun olduğunu gizlemedi ve Chelsea'nin kendisi için İngiltere'deki rüyalarındaki kulüp olduğunu vurguladı.

Midlands'tan Londra'ya taşınmanın kendisi için ilk kez ailesinin evinden uzaklaşmak olduğunu hatırlatan kaleci, kulüpteki atmosferin kendini evindeymiş gibi hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Sadece bir oyuncu olarak değil, insan olarak da gelişmeye devam edeceğini, takımı önceki başarılı zirvelerine geri döndürmek için var gücünü vereceğini ifade etti.

Kupalar ve kişisel başarılar

Batı Londra'ya geldiğinden bu yana Hannah Hampton beş büyük kupa kazandı. Bunlar arasında 2024-2025 sezonundaki mağlubiyetsiz yerel üçleme ve WSL Altın Eldiven ödülleri yer alıyor. Ayrıca uluslararası alanda ve millî takımdaki parlak performansları hak ettiği şekilde takdir edilerek geçen yıl Ballon d'Or töreninde prestijli Yashin Trophy ödülüne layık görülmüştü.

Mediada yayılan bazı haberlere ve yaşanan zorluklara rağmen Hannah sahadaki oyun seviyesini asla düşürmedi. O, sözleşmelerini uzatan millî takımdaki takım arkadaşları Lucy Bronze ve Aggie Beever-Jones'un arasına katıldı.