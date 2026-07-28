Rodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyor

·32·Spor
Rodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyor

Manchester City kulübünün lider orta sahası Rodri, sırtındaki rahatsızlık nedeniyle başarılı bir küçük cerrahi operasyon geçirdi. Goal.com haberine göre, İspanya millî takımıyla Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nı kazanan 30 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecinin kısa sürmesi bekleniyor ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı yönündeki endişeler doğrulanmadı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulübün resmî açıklamasında, Rodri'nin bir süredir sırt ağrılarından muzdarip olduğu ve bu nedenle tıbbi müdahalenin gerekli olduğu doğrulandı. Şu anda futbolcu rehabilitasyon sürecine başladı ve doktorların gözetiminde dinleniyor.

Transfer dedikoduları ve sözleşme durumu

Yaz transfer döneminde İspanyol yıldızın Real Madrid kadrosuna katılabileceğine dair haberler durmaksızın devam ediyordu. Ancak Manchester City teknik direktörü Enzo Mareska, operasyondan önce bu dedikodulara açıklık getirerek büyük futbolcuların etrafında her zaman bu tür tartışmaların olmasının normal olduğunu vurgulamıştı.

Anlaşıldığı üzere Rodri'nin kulübüyle mevcut sözleşmesi son 12 aylık aşamaya girdi. Manchester ekibi ona yeni ve kazançlı bir sözleşme teklif etmesine rağmen, 2024 Ballon d'Or sahibi henüz uzun vadeli geleceği hakkında nihai kararını açıklamadı. Real Madrid ise futbolcunun kararsızlığından yararlanmayı umuyor.

Yaklaşan maçlar ve planlar

Dünya Kupası sonrası zorunlu dinlenme ve ameliyat sonrası iyileşme programı nedeniyle Rodri, gelecek ay başında Asya'da düzenlenecek sezon öncesi turnuvayı kaçıracak. The Athletic yayın organının yazdığına göre, orta saha oyuncusunun ağustos ayı sonuna kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Manchester City 16 Ağustos'ta Arsenal takımına karşı Community Shield maçına çıkacak. Rodri'nin bu karşılaşmayı kaçırma ihtimali yüksek olsa da, kısa süre içinde sahalara dönecek olması teknik heyet için önemli bir haber oldu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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