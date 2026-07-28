Tacikistan'da Yabancı Kıyafetlere Katı Yasak: Güvenlik Tehditleri Hakkında

·54·Dünya
Tacikistan'da Yabancı Kıyafetlere Katı Yasak: Güvenlik Tehditleri Hakkında

Tacikistan'da milli kültüre yabancı kabul edilen kıyafetler, aralarında başörtüsü, peçe ve Arap tarzı başlıkların da bulunduğu yeni bir yasayla yasaklandı. Radikal hareketlerin ve fikirlerin yayılmasını önlemeyi amaçlayan bu karar, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Zamin.uz "Rybar" askeri-analitik Telegram kanalının verilerine dayanarak, bu yasanın içeriğini, toplumsal tepkileri ve Orta Asya'dagüvenlik siyasetinin detaylarını sunuyor.

1. Millî Güvenlik ve "Araplaşma" ile Mücadele

Tacikistan liderliği tarafından kabul edilen yeni yasal düzenlemelere göre, Arap kültürüne ait olan ve yerel geleneklere yabancı sayılan kıyafetler yasaklandı. Yetkililer bu giysileri, dini radikalizm ve aşırılık yanlısı eğilimlerin yayılmasına zemin hazırlayan unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.

Analistlerin belirttiğine göre, Orta Asya ülkelerinde "Araplaşma" süreçleriyle mücadele etmek doğrudan milli güvenliğin sağlanmasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Burada İslam dininin kendisi yasaklanmamakta, aksine topluma yabancı olan kültürel ve dış özelliklere karşı önlemler alınmaktadır.

"Rybar" Telegram kanalının analizinden:

"Ancak peçe yanlıları Afganistan'a gitmiyor. Çünkü onların asıl istediği dini kurallara uygun bir yaşam değil; serbestçe kapalı topluluklar kurup kendi normlarını başkalarına dayatabilecekleri yerlerdir."

Tacikistan'daki Kıyafet Yasağı ve Tartışmalara Dair Temel Gerçekler

Açısından / Ölçüt

Detaylar

Kabul Edilen Karar

Milli kültüre yabancı kıyafetlerin (başörtüsü, peçe) yasaklanması

Temel Amaç

Radikalleşmenin ve "Araplaşma"nın önlenmesi, güvenliğin sağlanması

Toplumsal Tepki

Medyada "islamofobi" suçlamaları ve göç etme yönündeki açıklamalar

Uzman Görüşü

Peçe ve başörtüleri daha önce birkaç silahlı saldırıda gizlenme aracı olarak kullanılmıştır

Uluslararası Durum

Rusya ve diğer ülkelerde bu konudaki tartışmalar devam etmektedir

2. Peçe Taraftarlarının Tepkisi ve Güvenlik Dersleri

Yeni kısıtlamalar duyurulduktan sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar ülke yönetimini "islamofobi" ile suçlayarak bu tür yasakların olmadığı bölgelere taşınma niyetlerini dile getirdiler. Ancak analistlerin kinayeli bir şekilde belirttiği gibi, bu tür şahıslar dini kuralların tamamen geçerli olduğu Afganistan'a değil, kendi düzenlerini dayatabilecekleri diğer ülkelere (özellikle Rusya'ya) yönelmektedir.

"Rybar" yazarlarının fikrine göre, peçe ve benzeri kapalı kıyafetler geçmişte birkaç kez silahlı saldırı ve suçlarda sığınak ya da gizlenme aracı olarak kullanılmıştır. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Tacikistan gibi devletler bu tehlikenin farkına vararak kati kararlar almaktadır.

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Orta Asya'da milli kimliğin korunması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlar uluslararası alanda dikkatle takip edilmektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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