Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyanın ilk yapay zeka destekli mahkemesi faaliyete geçiyor

·28·Teknoloji
Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyanın ilk yapay zeka destekli mahkemesi faaliyete geçiyor

Abu Dabi Adalet Bakanlığı, yapay zeka teknolojilerine dayalı dünyanın ilk özel mahkeme platformunu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM tarafından yayımlanan bilgilere göre, söz konusu yenilikçi sistem hukuki süreçleri kökten değiştirmeyi ve yargılama hızını keskin bir şekilde artırmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni platform, yasama ve yargı sisteminde insan faktörünü tamamen devre dışı bırakmıyor. Aksine, geliştiricilerin belirttiğine göre tüm kararlar ve süreçler nitelikli uzmanların "tam denetimi ve incelemesi" altında gerçekleştirilecek. Bu durum ise yapay zeka kararlarının adil ve tarafsız olmasını sağlayacak.

Aşamalı uygulama planları

Abu Dabi hükümeti bu teknolojinin uygulanması için net süreler belirledi. Plana göre platform, önümüzdeki 18 ay içinde aşamalı olarak devreye alınacak. Projenin ilk aşamasının gelecek yılın eylül ayına planlandığı ve sistemin tam olarak bu tarihten itibaren test amaçlı kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.

Abu Dabi Yargı Departmanı, yeni teknoloji aracılığıyla yargı sistemindeki mevcut mekanizmaları modernize etmeyi amaçlıyor. Yapay zeka, yargılama sürecinin çeşitli aşamalarında bürokratik engelleri azaltarak karmaşık prosedürleri büyük ölçüde basitleştirecek.

Mahkeme kararlarının kalitesi ve hızı

Yetkililerin beklentilerine göre, yapay zekanın kullanımı yalnızca süreçleri hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda verilen kararların doğruluğunu ve tutarlılığını da garanti edecek. Dava dosyalarının analizinde modern algoritmaların kullanılması hata olasılığını azaltacak ve genel iş verimliliğini artıracaktır.

Bu girişim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kamu yönetimi ve kolluk kuvvetlerine gelişmiş dijital teknolojileri entegre etme yönündeki geniş kapsamlı stratejisinin önemli bir parçasıdır. Dünyada ilk kez uygulanan bu deneyim, gelecekte diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir.

Yapay ZekaBAEAbu DabiYargı SistemiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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