Milan transfer piyasası: Matias Soule seçeneği değerlendiriliyor

İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden Milan, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif arayışlarını sürdürüyor. Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre, bugünlerde Roma kulübü, yetenekli hücum kanat oyuncusu Matias Soule'yi Milan yönetimine teklif etti. 2003 doğumlu olan ve başkent ekibiyle mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arjantinli futbolcunun geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Milan, haftalardır sahada forvet arkasında oynayabilen, rakip kalede tehlike yaratan ve asist yapabilen sol ayaklı bir oyuncu arıyor. İlk başta Genk forması giyen Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmaya çalışan kırmızı-siyahlılar, genç Yunan yetenek Borussia Dortmund'u seçince alternatif seçeneklere yönelmek zorunda kaldı. Eski Juventus ve Frosinone futbolcusu Matias Soule de bu adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Roma'nın talepleri ve transfer bedeli

Roma yönetimi Matias Soule'yi transfer listesine koyarken, oyuncu için belirlenen bonservis bedeli 35 milyon euroyu buluyor. Bu rakamın, Dortmund'un Karetsas için ödediği tutarla aynı olması dikkat çekiyor. Giallorossi, oyuncuyu 2024 yılında Juventus'tan 25,6 milyon euro ve 4 milyon euro bonus karşılığında transfer etmişti. Ayrıca Torino kulübü, oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alma hakkını elinde tutuyor. Başkent ekibi bu transferden maddi kazanç sağlamayı ve bir artırma ortamı yaratmayı hedefliyor.

Şu an için Arjantinli futbolcuya yalnızca Suudi Arabistan'dan, özellikle Al-Ahli ve Al-Ittihod kulüplerinden somut teklifler gelmiş durumda. Avrupa düzeyinde ise Stuttgart, Sunderland ve Fulham gibi ekipler yalnızca ilgi göstermekle ve durumu yakından takip etmekle yetindi. Milan için bu transfer öncelikli bir hedef olmasa da oyuncunun adı genişletilmiş listede yer almaya devam ediyor.

Futbolcunun maaşı ve menajerinin yaklaşımı

Matias Soule'nin net yıllık maaşı 2,5 milyon euro seviyesinde ve bu rakam Milan'ın mali imkanlarıyla tamamen uyuşuyor. Kulüp, Christian Pulisic ve Nkunku gibi oyuncuların arasına katılacak sol ayaklı bir hücum orta saha oyuncusu arıyordu. Ancak belirtmek gerekir ki Roma için Pulisic ve Nkunku satılamaz oyuncular kategorisinde yer alıyor.

Haziran ayı sonlarında Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda oyuncunun menajeri Martin Guastadisegno transfer söylentilerini kesin bir dille yalanlamıştı. Onun sözlerine göre, futbolcuya gelen tekliflerle ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor ve somut bir adım atılmış değil. Menajer, Soule'nin Roma için önemli bir varlık olduğunu ve kulüp içinden yayılan bu tür asılsız haberlerin oyuncunun kariyerine zarar verdiğini özellikle vurgulamıştı.