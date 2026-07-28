Suudi Prens, Lucid Motors'tan Yüzde 5 Hisse Satın Aldı

·36·Teknoloji
Suudi Prens, Lucid Motors'tan Yüzde 5 Hisse Satın Aldı

Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyesi Prens Alwaleed bin Talal Al Saud, elektrikli araç üreticisi Lucid Motors'un yüzde 5 hissesini satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan resmi belgelere göre milyarder prens, 19 milyondan fazla hisseyi kendi adına tescil ettirdi. Bu adım, Krallık'ın söz konusu elektrikli araç şirketindeki toplam katılımını daha da artırdı. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com ve TechCrunch yayınlarının aktardığı bilgilere göre satın alma, Lucid Motors'un piyasa değerinin 2 milyar doların altına düştüğü bir döneme denk geldi. Cari yılın 14 Temmuz tarihinde tanınmış elektrikli araç blogu, şirketin iflas edebileceği veya Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu tarafından özelleştirilebileceği yönünde haberler yaymıştı. Ardından Lucid yönetimi bu söylentileri kesin bir dille yalanlamış ve şirket hisselerinin fiyatı daha sonra yeniden toparlanmıştı.

Şirketteki yapısal değişiklikler ve yönetim tutumu

Lucid Motors Baş İletişim Sorumlusu Nick Twork'ün yaptığı açıklamaya göre şirket, bireysel yatırımcıların kişisel kararlarını yorumlamıyor ancak ifade edilen bağımsız güveni yüksek değerlendiriyor. Bu hisse alım satımı, Lucid'in yeni CEO'su Silvio Napoli tarafından başlatılan büyük yeniden yapılandırma ve yapıyı basitleştirme sürecine denk geldi. Özellikle haziran ayında maliyetleri düşürmek amacıyla personel sayısı yüzde 18 oranında azaltılmıştı.

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), 2018 yılından bu yana Lucid Motors'un ana hissedarı olmaya devam ediyor. O dönemde Suudi yetkililer Tesla'yı özelleştirme planından vazgeçerek fonları bu girişime yönlendirmişti. 2021 yılında elektrikli araç şirketinin özel amaçlı bir şirketle birleşerek borsaya açılmasından bu yana PIF, yaklaşık yüzde 60'lık bir hisseye sahiplık ediyor.

Arabistanlı Warren Buffett'ın teknolojik yatırımları

Suudi Arabistan hükümetine ait varlık fonu, son yıllarda Lucid Motors şirketine finansal desteğin ana kaynağı olmaya devam ediyor. İşletme, ABD ve uluslararası pazarda kitle alıcıları bulmakta zorlandığı bir dönemde, Suudiler düzenli olarak hisse satın alıyor ve milyarlarca dolarlık krediler tahsis ediyor. Yeni satın alma ise kraliyet elitinin bu markanın geleceğine olan inancını bir kez daha pratikte gösterdi.

Prens Alwaleed bin Talal, holding şirketi aracılığıyla ABD'nin büyük teknoloji projelerine yatırım yapma konusunda zengin bir deneyime sahip. Zamanında Twitter şirketinin ana hissedarlarından biriydi. 2022'de Elon Musk sosyal ağın satın alınmasına çalıştığında başlangıçta buna karşı çıkmış olsa da, daha sonra pozisyonunu değiştirerek Musk'ı desteklemiş ve anlaşmadan sonra ikinci en büyük hissedar haline gelmişti. Kendi resmi web sitesinde sık sık «Arabistanlı Warren Buffett» olarak anılan yatırımcı, ayrıca Snap ve Deezer şirketlerinde de hisselere sahip.

Lucid MotorsSuudi ArabistanElektrikli AraçYatırımTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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