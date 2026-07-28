Hapisten kurtulmak için savaşa katılan Kaşkadaryalı yarayla Özbekistan'a döndü

Kaşkadarya vilayeti Şehrisabz şehrinde yaşayan bir vatandaş, 2024 yılında çalışmak amacıyla «Özbekistan – Kazakistan – Rusya» güzergahı üzerinden Rusya Federasyonu'na gitmiştir.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu şahıs 15 Mart 2025 tarihinde Rus kolluk kuvvetleri tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili bir suçtan şüphelenilerek gözaltına alınmış ve hakkında ceza davası açılmıştır.

Soruşturmadan kurtulma ve yüksek maaş vaatleri karşılığında bu şahıs, Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmada Rusya tarafında yer almak üzere askeri sözleşme imzalamıştır. Daha sonra Ukrayna topraklarındaki çatışmalara dahil edilmiştir.

Askerlik hizmeti sırasında, 2025 yılının Eylül ayında bir dondan atılan merminin patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Ardından Rostov şehrindeki bir askeri hastaneye yatırılmış ve birkaç hafta tedavi görmüştür.

Ekim ayında ise hastaneden kaçmış, Rusya topraklarını terk ederek Kazakistan'a geçmiştir. Daha sonra Kazakistan'dan Özbekistan'a akarsu kanalı üzerinden devlet sınırındaki tel örgüleri yasadışı bir şekilde keserek ülkeye illegal yollardan giriş yapmıştır.