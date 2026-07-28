Galaxy Z Fold 8 Güney Koreyada Hit Oldu ve Talep Çok Yüksek

Güney Kore'de Samsung'un en yeni katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 8 akıllı telefonuna olan talep beklenenden de yüksek çıktı. Naver'ın haberine göre, yeni cihazın ilk partileri çoktan tükendi ve bazı modeller için kuyruklar eylül ayına kadar uzandı. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Bilgilere göre Samsung, pazar talebini önceden hissederek Galaxy Z Fold 8 üretim hacmini yaklaşık yüzde 40 oranında artırmıştı. Ancak bu bile alıcıların toplu siparişlerini karşılamaya yetmedi ve çevrim içi stoklar neredeyse tamamen tükendi.

Teslimat süreleri ve renk seçenekleri

Şu anda çevrim içi sipariş veren kullanıcıların cihazlarını ağustos ayının ikinci yarısından dördüncü haftasına kadar beklemeleri gerekiyor. Bazı büyük mobil operatörlerde ise belirli renk versiyonları tamamen tükenmiş olup, yeni partilerin ağustos ortasından önce gelmesi beklenmiyor.

Özellikle Samsung resmi internet mağazası üzerinden satılan özel renkli modellerin kıtlığı hissediliyor. Bu benzersiz konfigürasyonlardaki akıllı telefonları sipariş eden alıcılar, onları ancak eylül ayında teslim alabilecekler.

Ultra versiyondaki durum

Pazardaki genel kıtlık fonunda Galaxy Z Fold 8 Ultra modeliyle ilgili durumun oldukça istikrarlı olduğu vurgulanıyor. Donanımsal açıdan gelişmiş bu versiyon için henüz böyle bir sorun gözlemlenmedi ve stokları, satışların başladığı ilk günlerden itibaren ortaya çıkan talebi tam olarak karşılamaya yeterlidir.

Uzmanların fikrine göre kullanıcıların katlanabilir gadget'lara olan ilgisi yıldan yıla artıyor. Samsung bu alandaki liderliğini korurken, ortaya çıkan lojistik ve tedarik kesintilerini kısa sürede ortadan kaldırmak için önlemler alıyor.