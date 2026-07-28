Yapay Zeka Çağında App Store Uygulamaları Neden Yeniden Popülerleşiyor

·28·Teknoloji
Yapay Zeka Çağında App Store Uygulamaları Neden Yeniden Popülerleşiyor

Yapay zeka ajanlarının çevrim içi hizmetlerin kullanımını kolaylaştıracağı yönündeki tartışmalara rağmen, App Store ve Google Play platformlarında uygulama pazarı canlandı ve yeni yaratıcı ile yenilikçi projelerin sayısı keskin bir şekilde arttı. ixbt.com'un haberine göre, 2026'nın ilk çeyreğinde dünya genelinde yeni uygulama sürümleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60, yalnızca Apple'ın iOS mağazasında ise yüzde 80 arttı. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Yazılım geliştirme sürecinde yapay zeka araçlarının yaygın olarak kullanılması, yeni ürünlerin pazara daha hızlı sunulmasını sağladı. Bu durum App Store mağazasının düşük kaliteli içerikle dolabileceği endişelerini koysa da, kullanıcıların dikkatini çeken ve arka planda yapay zeka teknolojilerini kullanan ilginç gizli hazineler de talep görmeye devam ediyor.

Sosyal Medya İçeriklerini Kaydetmenin Yeni Bir Yolu

Modern kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri, sosyal medyalardan ilginç bağlantıları kaydedip sonradan unutmaktır. Londra merkezli The Feel Good Project stüdyosu tarafından geliştirilen Albo (eski adıyla Sortd) uygulaması tam olarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor ve doomscrolling etkisinden yorulan kullanıcılara ilham vermeyi hedefliyor.

Bu uygulamaya TikTok, Instagram Reels, YouTube videolarının yanı sıra Pinterest, X, LinkedIn, Threads, Reddit ve Facebook ağlarından bağlantılar paylaşmak yeterlidir. Uygulama gönderi detaylarını otomatik olarak çekerek kategorize eder ve kaydeder. Önemlisi, yazar orijinal gönderiyi veya videoyu sisse bile veriler Albo'da saklanmaya devam eder.

Özellikler ve Kullanım Koşulları

Albo hizmeti yalnızca bağlantılarla sınırlı kalmayıp ekran görüntülerini de uygulamaya ekleme imkanı tanıyor. Bu, seyahat fikirleri, tarifler, okunacak kitaplar veya izlenecek filmleri düzenli bir şekilde saklamayı kolaylaştırıyor. Koleksiyonları arkadaşlarla paylaşmak da mümkündür.

Uygulamanın kullanımı tamamen ücretsiz olup, gelişmiş özellikler abonelik bazında sunulmaktadır. Uzmanlar ilk kayıt sürecinde deneme süresinin biraz aktif bir şekilde teklif edildiğini belirtiyor, ancak bu tür kullanışlı uygulamalar yapay zeka çağında bile kaliteli yazılımlara olan talebin yüksek olduğunu kanıtlıyor.

App StoreiOSUygulamalarYapay ZekaTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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