Uçurumdan atlayan 17 genç ağır yaralandı (video)

·4·Dünya
Uçurumdan atlayan 17 genç ağır yaralandı (video)

Brezilyalı 17 yaşında bir genç, Sunset Cliffs uçurumundan atlayarak ağır yaralandı.

Olayın ardından hızla olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde gencin yüksekten düşme sonucu ciddi şekilde yaralandığı belirlendi.

Kurtarma ekipleri onu güvenli bir şekilde uçurumdan çıkararak hastaneye nakletti. Doktorlar kendisine gerekli tıbbi müdahaleyi yapıyor.

Uzmanlartarafından belirtildiği üzere, uçurumlardan ve diğer yüksek alanlardan atlamak hayati tehlike oluşturmaktadır. Bu tür dikkatsizlikler ağır yaralanmalara, sakatlığa ve hatta ölüme yol açabileceğinden vatandaşlar güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uymaya çağrılıyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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