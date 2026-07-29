Real Madrid'den farklı galibiyet: Hazırlık maçında Leganes darmadağın edildi

·46·Spor
Real Madrid'den farklı galibiyet: Hazırlık maçında Leganes darmadağın edildi

Real Madrid, sezon öncesi hazırlık kampı kapsamındaki sıradaki hazırlık maçında sahne aldı. Eflatun-beyazlılar, Leganes ile oynanan mücadeleden 4-1'lik net ve farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Zamin.uz Madrid ekibinin bu maçındaki detayları, gollerin dakikalarını ve karşılaşmanın temel istatistiklerini sunuyor.

1. İlk yarı: Valverde'nin erken golü ve Leganes'in yanıtı

Karşılaşma kral kulübünün üstün kontrolü altında başladı. Skor 22. dakikada açıldı; Real Madrid'in orta sahası Federico Valverde şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Sadece üç dakika sonra ise Gonzalo Garcia, ev sahibi ekibin farkını ikiye çıkardı.

Konuk ekip Leganes futbolcuları, ilk devrenin sonuna doğru farkı azaltmayı başardı: 39. dakikada forvet Naim Garcia skoru 2-1 yaptı.

2. İkinci yarı: Mastantuono ve kendi kalesine atılan gol maça noktayı koydu

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Madrid temsilcisi, rakip fileleri iki kez daha havalandırdı.

58. dakikada Franco Mastantuono yeteneğini konuşturarak golü atarken, iki dakika sonra Leganes savunmacısı Ruben Pulido topu kendi ağlarına gönderdi (kendi kalesine) ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

Hazırlık maçı:

Real Madrid – Leganes 4:1

Goller: Federico Valverde 22, Gonzalo Garcia 25, Franco Mastantuono 58, Ruben Pulido 60 (k.k.) – Naim Garcia 39.

Real Madrid – Leganes maçı hakkında öne çıkan detaylar

Kriter / Ölçüt

Detaylar

Maçın Statüsü

Hazırlık karşılaşması

Maç sonucu

4-1 (Real Madrid galibiyeti)

Real Madrid'in golleri

Federico Valverde (22), Gonzalo Garcia (25), Franco Mastantuono (58), Ruben Pulido (60, k.k.)

Leganes'in golü

Naim Garcia (39)

Maçın adamları

Federico Valverde, Franco Mastantuono

Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık süreci ve takımın skorer futbolu taraftarlarda büyük heyecan uyandırıyor.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve koyu Real Madrid taraftarı olan gruplarla paylaşın!

Sizce Franco Mastantuono yeni sezonda Real Madrid'in ilk 11'inde düzenli olarak forma giyebilecek mi? Düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!

Real MadridLeganesFederico ValverdeFranco MastantuonoGonzalo Garcia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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