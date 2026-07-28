Oppo Find X9 Ultra Amiral Gemisi DxOMark Sıralamasında İlk Üçə Girdi

Mobil teknolojiler pazarı hızla gelişmeye devam ederken, gelişmiş kamera özelliklerine sahip akıllı telefonlar arasındaki rekabet de kızışıyor. ixbt.com'un haberine göre, saygın laboratuvar DxOMark uzmanları Oppo Find X9 Ultra amiral gemisi akıllı telefonun kamerasını test ederek küresel sıralamadaki yerini açıkladı. Yeni cihaz, test sonuçlarına göre 170 puan alarak dünyanın en iyi üç kamerofonundan biri olmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yüksek sonuç, akıllı telefonun yeni nesil mobil fotoğrafçılık teknolojilerinde liderlik ettiğini gösteriyor. Cihazın kamera modülünün geliştirilmesinde tanınmış Hasselblad şirketiyle yakın iş birliği yapılmış olması dikkat çekicidir. Arka panelinde iki adet 200 megapiksel ve iki adet 50 megapiksel olmak üzere dört gelişmiş modül barındıran telefon, günlük hayattaki hemen her senaryoda yüksek kaliteli kareler sunuyor.

DxOMark Sıralamasındaki Konumlar ve Rekabet

Laboratuvar test sonuçlarına göre, liderliği 175 puan alan Huawei Pura 80 Ultra göğüslerken, ikinci sırada 171 puan alan Vivo X300 Pro yer aldı. Üçüncü basamaktaki Oppo Find X9 Ultra ise iPhone 17 Pro (168 puan, 5. sıra), Xiaomi 17 Ultra (166 puan, 9. sıra) ve Samsung Galaxy S26 Ultra (157 puan, 24. sıra) gibi ana rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Uzmanlar, akıllı telefonun iyi ışık koşullarında doğal renk aktarımı, düşük gürültü seviyesi ve kusursuz detay işleme özellikleriyle öne çıktığını belirtiyor. Ayrıca cihazın portre modu, modern mobil cihazlar arasındaki en başarılı modlardan biri olarak kabul edildi.

Dezavantajlar ve Kamera Yetenekleri

Ancak testler sırasında bazı teknik kusurlar da tespit edildi. Uzmanların temel eleştirisi, ana kameranın sabit bir diyafram açıklığıyla (fiksirovannaya diafragma) donatılmış olmasına yönelik oldu. Örneğin, bir grup insanı fotoğraflarken bazı nesneler netlik alanının dışında kalabiliyor. Yapay zeka algoritmaları bu durumu düzeltmeye çalışsa da bazı durumlarda görüntüyü biraz yapay gösterebiliyor.

Parlak ışık kaynakları ve gece ortamında çekim yaparken de bazı sorunlar gözlemlendi:

Parlak ışık arka planında gürültü azaltma sistemi her zaman etkili çalışmıyor ve dijital gürültü fark ediliyor.

Düşük ışık koşullarında da gürültü oluşuyor ve otomatik beyaz dengesi yapay ışıkla çalışırken hatalar yapabiliyor.

70 ve 230 mm odak uzaklığındaki her iki telefoto lens yüksek netlik sağlasa da yaklaşık 135 mm ara odak mesafesinde detay kalitesi rakiplerin biraz gerisinde kalıyor.

Genel olarak, mevcut dezavantajlara rağmen 170 puanlık sonuç Oppo Find X9 Ultra'nın pazar pozisyonunu güçlendirdi. Bu model, Huawei ve Vivo markalarıyla birlikte mobil fotoğrafçılık segmentinin ana liderlerinden biri haline geldiğini pratikte kanıtladı.