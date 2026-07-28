Newegg, Ryzen 9 9900X İşlemcisi İçin Büyük İndirim Duyurdu

·34·Teknoloji
Newegg, Ryzen 9 9900X İşlemcisi İçin Büyük İndirim Duyurdu

Tanınmış ixbt.com yayınından edinilen bilgilere göre, büyük çevrimiçi perakendeci Newegg, alıcılar için oldukça avantajlı koşullar sunan yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, modern AMD Ryzen 9 9900X işlemcisinin fiyatı keskin bir şekilde düşürülerek şu anda sadece 273 dolar seviyesine geriledi. Bu durum, yüksek performanslı bu cihazı satın almayı planlayan kullanıcılar için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yapılan açıklamalara göre, yeni kampanya kapsamındaki fiyat, öncekine kıyasla net 130 dolar daha ucuzladı. Yüzde olarak bakıldığında indirim oranı yüzde 32'yi buluyor. Bu denli belirgin bir fiyat düşüşü, teknoloji meraklıları ve kişisel bilgisayar toplamak isteyenlerin gözünden kaçmadı; çünkü bu seviyedeki işlemciler için bu tür tekliflere son derece nadir rastlanıyor.

Hediye Olarak Sunulan Ürün ve Teknik Özellikler

Kampanyanın en cazip yönlerinden biri, alıcılara yalnızca indirim sunulmuyor olması. Şirketin koşullarına göre, her satın alımda ek olarak Cooler Master Elite Liquid 240 sıvı soğutma sistemi tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Söz konusu soğutma sisteminin tek başına piyasa değerinin yaklaşık 80 dolar olması, bu teklifin değerini daha da artırıyor.

Hatırlatmak gerekir ki, AMD Ryzen 9 9900X modeli teknik özellikleri itibarıyla yüksek verimlilik gerektiren görevler için tasarlanmıştır. 12 çekirdekli bu işlemci, 4,4 ile 5,6 frekans aralığında kararlı bir şekilde çalışabilmektedir. Ayrıca 64 megabayt kapasiteli üçüncü seviye önbellek ve 120 wattlık ısı yayma değeri (TDP) ile donatılmıştır.

Alıcılar İçin Ek Avantajlar

Pazardaki pek çok gelişmiş işlemci gibi Ryzen 9 9900X de fabrikasyon olarak standart bir soğutma sistemi olmadan teslim edilmektedir. Bu nedenle, hediye olarak sunulan ücretsiz sıvı soğutma sistemi, kullanıcıları ek masraflardan kurtararak sistemi ilk aşamada hemen çalıştırma imkanı sunuyor.

Kampanyanın mevcudiyeti ve şartları, teknoloji ürünleri pazarındaki rekabetin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu tür teklifler sayesinde kullanıcılar, yüksek teknolojiye sahip donanımları çok daha uygun fiyatlarla elde etme imkanına sahip oluyorlar.

AMDRyzenİşlemciNeweggTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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