Brezilya millî takımının tarihindeki en golcü oyuncusu Neymar, kariyerinin en zorlu dönüm noktalarından birini yaşıyor ve futbol artık ona eskisi gibi keyif vermiyor. Marca'nın Bitbol ve gazeteci Ezequiel Gasca'ya dayandırdığı habere göre, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra yıldız futbolcunun profesyonel spordaki geleceği ciddi bir soru işaretine dönüştü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğe getirilmesi takımdა büyük umutlar uyandırmıştı. Ancak Brezilya millî takımının dünya kupasındaki macerası şoke eden bir başarısızlıkla sona erdi. Son sekiz turunda Norveç karşısında sergilenen güvensiz oyun, «beş kez şampiyonlar»ın turnuvadan erken elenmesine neden oldu ve 2002 yılından beri süren altıncı kupa hayali bir kez daha suya düştü.

Uluslararası sahnede veda

Norveç maçının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Neymar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada millî takımdaki kariyerine nokta koyduğunu açıkça dile getirdi. Globo Esporte ve UOL'un aktardığı sözlere göre futbolcu: «Elimden geleni yaptım. Her şey burada başlamıştı ve burada bitiyor. Bu kadar — nokta», şeklinde sert bir açıklama yaptı.

Böylece Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski hücum oyuncusu millî takımdaki yolculuğunu tamamlamış oldu. Efsane Pelé'nin rekorunu kırarak Brezilya formasıyla 80 gol atan oyuncu, tüm zamanların en golcü ismi olarak ülke bayrağı altındaki kariyerine son verdi.

Kulüpteki geleceği ve ticari baskı

Millî takımdan ayrılığın yanı sıra asıl soru işareti, Santos kulübündeki geleceği etrafında dönüyor. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, futbolcunun yakın çevresi onun futbol dünyasından yorulduğunu ve kariyerini tamamen bitirmeyi ciddi şekilde düşündüğünü vurguluyor.

Neymar'ın Santos ile mevcut sözleşmesi bu yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli. Eğer hücum oyuncusu profesyonel sporu tamamen bırakma kararı alırsa, taraflar sözleşmeyi erken feshetmek zorunda kalabilirler. Bu durum ise modern futbolun ticari baskısı ve yoğunluğunun oyuncuların psikolojik durumunu ne kadar etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.