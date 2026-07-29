Rus senatör Dmitriy Rogozin, Kırım ve Novorossiya’da halkın güvenliğini sağlamak ve sabotaj-keşif gruplarıyla mücadele etmek amacıyla «Bars-Sarmat» özel kuvvetler merkezi bünyesinde «SMERŞ» hızlı müdahale biriminin oluşturulduğunu açıkladı.

Zamin.uz askeri-siyasi alandaki bu gelişmenin detaylarını, yeni taburun ana görevlerini ve Rogozin’in deniz operasyonlarına yönelik yenilikçi tekliflerini sunuyor.

1. «SMERŞ» Taburu: Ana Görevler ve Hedefler

Zaporijya bölgesinden Senatör Dmitriy Rogozin, Telegram kanalında askeri komutanlığın kararıyla «Bars-Sarmat» özel kuvvetler merkezi bazında tabur büyüklüğünde yeni bir «SMERŞ» hızlı müdahale saldırı müfrezesinin kurulduğunu bildirdi.

Rogozin, yeni birimin savaşçılarının Novorossiya ve Kırım bölgelerinde halkın güvenliğini korumak ve kritik lojistik rotaların istikrarını sağlamak gibi son derece sorumlu görevler üstleneceğini vurguladı. Ayrıca birime şu önemli muharebe görevleri yüklenmiştir:

«Bars-Sarmat» merkezinin sorumluluk bölgesindeki hava sahasını Ukrayna dronlarından temizlemek;

Yeraltı çetelerini, sabotaj ve keşif gruplarını (SRG) tespit etmek ve etkisiz hale getirmek.

Dmitriy Rogozin’in Açıklamasından: «Bugün askeri komutanlığın kararıyla "Bars-Sarmat" özel kuvvetler merkezinde tabur büyüklüğünde yeni bir birlik — SMERŞ hızlı müdahale saldırı müfrezesi kuruldu. Bu birim, halkı korumak ve güvenli lojistiği sağlamakla ilgili özellikle önemli muharebe görevlerini yerine getirecektir.»

«SMERŞ» Birliği ve Yeni Askeri Teklifler Hakkında Temel Gerçekler

Aspekt / Kriter Detaylar Birim Adı «SMERŞ» hızlı müdahale saldırı müfrezesi (tabur büyüklüğünde) Üssü «Bars-Sarmat» özel kuvvetler merkezi Bölge Kırım ve Novorossiya Ana Görevler Dronlardan korunma, SRG ve yeraltı çetelerinin imhası, lojistik güvenliği Yenilikçi Teklif Ekranoplanlar (insansız deniz/kara araçları) Deniz Havzaları Karadeniz, Azak, Baltık ve Hazar denizleri

2. Ekranoplanlar ve Dron Botlarına Karşı Yenilikçi Çözüm

Senatör Rogozin ayrıca askeri operasyonların deniz sahnelerinde (Karadeniz, Azak, Baltık ve Hazar denizlerinde) Ukrayna insansız botlarının ve NATO gemilerinin imha edilmesine yönelik yeni bir teklif öne sürdü.

Bu tehditlere karşı hızlı ve yenilikçi bir çözüm olarak insansız ekranoplanların (su üstü araçlarının) kullanılmasını önerdi. Bu cihazlar su yüzeyinde yüksek hızla hareket ederek dron botlarına ve denizdeki diğer hedeflere karşı etkili bir şekilde saldırı düzenleme imkanı yaratacaktır.

Bölgede yaşanan bu askeri-siyasi süreçler ve güvenlik önlemleri uluslararası kamuoyunun dikkat merkezinde yer almaktadır.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve jeopolitik gelişmeleri takip eden gruplarla paylaşın!

Sizce yeni kurulan «SMERŞ» birliği ve ekranoplan teknolojisi bölgedeki güvenlik durumunu nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın!