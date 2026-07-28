eBay, Dergiye Düzenlenen Baskı Davası Nedeniyle 56 Milyon Dolar Ödeyecek

Elektron ticaret sektörünün en ses getiren ve sıra dışı skandallarından biri sona erdi. ixbt.com'un haberine göre, eBay şirketi ve eski çalışanları, 2019 yılında “EcommerceBytes” dergisi yazarlarına karşı düzenlenen korkutma kampanyası için mağdurlara 56 milyon dolar tutarında tazminat ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, beş yıl önce yaşanan vahşi tacizlerin ardından açılan hukuk davasına son noktayı koydu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Skandalın merkezinde, “EcommerceBytes” bülteni aracılığıyla eBay'in faaliyetlerini eleştiren evli çift Ina ve David Steiner yer alıyordu. Aynen bu eleştiriler şirketin üst düzey yöneticilerinin öfkesini tetiklemiş ve eleştirel materyalleri durdurmak amacıyla gazetecilere karşı özel bir plan hazırlamışlardı. 2019 yılında gerçekleştirilen bu eylemler, acımasızlığıyla e-commerce tarihinde kara bir leke olarak kaldı.

Korkutma kampanyasının detayları

Mahkeme belgelerinde belirtildiğine göre, eBay'in eski yöneticileri sosyal medyadaki sahte hesaplar aracılığıyla çifti taciz etmiş, ayrıca adreslerine bilinmeyen tehdit mektupları göndermişti. Alıcıların evine posta yoluyla canlı örümcekler ve hamamböcekleri, porno dergiler, kanlı domuz maskesi, cenaze çelengi ve eşin ölümünden sonra nasıl yaşanacağına dair bir kitap gönderilmişti. Ayrıca soruşturma sırasında suçluların mağdurların arabasına GPS takip cihazı yerleştirmeyi planladığı da tespit edildi.

Söz konusu anlaşma, 2021 yılında Steiner'lar tarafından eBay'e karşı açılan hukuk davasını çözüme kavuşturuyor. Mağdurları temsil eden hukuk bürosunun verdiği bilgiye göre, toplam 56 milyon dolarlık tazminatın 46,15 milyon doları doğrudan eBay şirketi tarafından ödenecek. Geri kalan meblağlar ise eski yöneticiler — CEO Devin Wenig (2 milyon dolar), Wendy Jones (500 bin dolar) ve Steve Wymer (50 bin dolar) tarafından karşılanacak, ayrıca bazı fonlar kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönlendirilecek.

Mahkeme kararları ve eBay'in resmi tutumu

Bu suç dosyası kapsamında 2022 yılında yedi eski eBay çalışanı cezai sorumluluğa celtilerek suçlarını kabul etmişti. Özellikle, şirketin eski güvenlik müdürü James Baugh neredeyse beş yıllık hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından takibata uğrayanlar arasında David Harville, Brian Gilbert, Stephanie Popp, Stephanie Stockwell, Philip Cooke ve eski yüklenici Veronica Zea da var.

Salı günü yayımlanan açıklamasında eBay, eski çalışanlarının eylemlerini kınayarak bunun “şirket kültürüne kesinlikle aykırı” olduğunu belirtti. Şirket temsilcileri Steiner ailesine verilen zarardan dolayı derin üzüntü duyduklarını vurgulayarak, bu anlaşmanın adalet sağlama ve durumu düzeltme yolunda bir adım olduğunu kaydetti. Bu olay, büyük şirketlerde etik normların ve personel kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.