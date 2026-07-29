HMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri Getirdi

·1·Teknoloji
HMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri Getirdi

HMD şirketi Filipinler pazarında kendine özgü "hafifletilmiş akıllı telefon" — HMD Asha 305 modelini resmi olarak tanıttı. ixbt.com verilerine göre bu cihaz, basit tuşlu telefonlar ile tam teşekküllü Android cihazlar arasında ara bir çözüm olarak tasarlanmış olup fiyatı sadece 65 ABD dolarıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni model, basit ve güvenilir teknolojilere değer veren kullanıcılara yöneliktir. Yaklaşık on yıl önce Nokia markası altında popüler olan Asha serisinin geri döndürülmesi, şirketin başlangıç seviyesi segmentindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Teknik özellikleri ve yetenekleri

Tanıtılan akıllı telefon 480 × 854 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekranla donatılmıştır. Cihazın çalışmasından Unisoc T137 işlemcisi sorumlu olup günlük basit görevleri yerine getirmek için son derece yeterlidir. Donanım kısmı 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile sağlanmıştır.

Fotoğraf çekimi için 2 megapiksel ana kamera öngörülmüştür. Ayrıca modern kullanıcıların taleplerinden hareketle cihazda LTE modem, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı imkanları, 3,5 mm kulaklık jakı ve USB-C bağlantı noktası bulunmaktadır.

Yazılım ve batarya

HMD Asha 305 modeli Android AOSP tabanlı Pulse OS işletim sisteminde çalışmaktadır. Yazılım imkanlarına göre kullanıcılara TikTok ve YouTube gibi popüler uygulamaların özel hafifletilmiş versiyonlarını içeren 100'den fazla uygulama sunulmaktadır.

Cihazın temel avantajlarından biri kapasitesi 2500 mAh olan çıkarılabilir bataryadır. Üreticinin belirttiğine göre pil gücü bekleme modunda 32 saate kadar çalışma sağlayabilmektedir, bu da kullanımda ek rahatlık yaratmaktadır.

Şu anda yeni HMD Asha 305 Filipinler'de 3990 Filipin pesosu (yaklaşık 65 dolar) fiyatla satışa çıkarılmıştır. Üretici verilerine göre önümüzdeki haftalarda söz konusu bütçe dostu akıllı telefonun diğer uluslararası pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor.

HMDAsha 305Akıllı TelefonAndroidTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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