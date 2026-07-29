Çin Uzayda Yeni 400 Volt Enerji Sistemini Başarıyla Test Etti

Çin, uzay araçları için geliştirilen dünyanın ilk 400 voltluk güç kaynağı sisteminin yörünge testlerini başarıyla tamamladı. Bu teknolojinin, gelecekte Ay ve Mars'ın keşfi için yürütülecek kapsamlı keşif gezilerinde temel enerji altyapısı olarak hizmet etmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Ixbt.com'un aktardığına göre, test kompleksi Çin Uzay Teknolojileri Akademisi (CAST) tarafından geliştirildi ve Tianzhou-10 kargo gemisi aracılığıyla yörüngeye taşındı. Sistem, uzayda iki başarılı test serisinden geçti ve tüm göstergeler hesaplama gereksinimleriyle tamamen uyuştu.

Yeni geliştirme; enerji jeneratörleri ve akümülatörlerden kontrol, dağıtım ve iletime kadar her şeyi içeren eksiksiz bir kompleks oluşturuyor. Uzmanlar, bu teknolojik zinciri tamamen kontrol altına alarak yabancı teknolojilere olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı başardılar.

Yüksek Gerilimin Avantajları

Uzay teknolojisi uzmanı Pan Zhihao'nun açıklamasına göre, geleneksel 28V ve 100V güç veriyollarından 400V sisteme geçiş birçok önemli avantaj sunuyor. Bu durum, elektrik akımı şiddetini önemli ölçüde azaltarak kablo ağırlığını ve enerji kayıplarını en aza indiriyor.

Ayrıca, silisyum karbür (SiC) bazlı bileşenlerin kullanılması enerji dönüşüm verimliliğini artırıyor. Sonuç olarak tüm sistem daha kompakt ve hafif hale geliyor, faydalı yük için ek alan açılıyor ve megavat sınıfı ekipmanlar kararlı bir güçle besleniyor.

Gelecekteki Ay ve Mars Programları

Bu yüksek voltajlı mimari, gelecekteki en büyük uzay projeleri için temel bir platform görevi görecek. Sistem; elektrikli motorlar, insanlı ay araçları, iniş modülleri ve rover'lar ile gelecek ay istasyonunun altyapısına güç sağlamak üzere tasarlandı.

Uzmanlar, bu teknolojinin test edilmesinin derin uzayda güçlü enerji sistemleri kurmanın önündeki temel engellerden birini ortadan kaldırdığını belirtiyor. Bu da gelecekteki derin uzay keşifleri için sağlam bir zemin hazırlıyor.