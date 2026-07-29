Siber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım Aldı

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Siber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım Aldı

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan siber güvenlik girişimi Spur Intelligence, Insight Partners liderliğindeki yatırım turunda 200 milyon dolar fon topladı. Bu finansman, dijital alanda bot faaliyetlerinin keskin bir şekilde artarak internet trafik hacmi bakımından insanları geride bıraktığı bir döneme denk geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com bilgilerine göre, 2017 yılında kurulan Spur şirketi, ChatGPT'nin halka sunulmasından beş yıl önce bile botları tespit etme teknolojisini geliştirmişti. Girişimin teknolojisi, işletmelerin yasal kullanıcıları karmaşık bir şekilde gizlenen bot trafiğinden ayırt etmesine, ayrıca sahte kullanıcıları ve tehditleri tespit etmesine yardımcı oluyor.

Siber Güvenlikteki Kör Noktalar

Insight Partners temsilcisi Thomas Krann, günümüzde karmaşık suç niteliğindeki VPN ağlarının, konut tipi proxy sunucularının ve anonimleştirme altyapılarının hızla geliştiğini vurguladı. Sonuç olarak, kuruluşların faaliyetlerinde ciddi bir sorun ortaya çıkıyor; faaliyetleri görüyorlar, ancak arkasındaki asıl altyapıyı tespit edemiyorlar.

Zararlı trafiği tespit etmek, kurumsal güvenlik ekipleri için sürekli bir sorun olmuştur. Ancak uzmanlara göre, şirketlerin günümüzde karşılaştığı saldırıların ölçeği eskisinden kökten farklı ve bunlarla başa çıkmak giderek zorlaşıyor.

İnternette Botların Üstünlüğü

Cloudflare şirketinin son raporuna göre, 2026 yılının ortalarına gelindiğinde internetteki bot faaliyetleri insan faaliyetlerini aştı. Bu durum, tüm internet tarihi boyunca ilk kez gözlemleniyor.

Cloudflare kurucusu ve CEO'su Matthew Prince, X sosyal ağındaki hesabında ajan trafiğinin çok hızlı bir şekilde arttığını kaydetti. Onun sözlerine göre, bu durumun ilk başta 2027'nin sonu veya başlarında gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak süreçler tahmin edilenden de hızlı ilerliyor.

Siber GüvenlikGirişimYatırımBotlarCloudflare
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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