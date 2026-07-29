Apple Piyasa Değeri Bakımından 5 Trilyon Dolarlık Sınıra Ulaştı

ABD'li teknoloji devi Apple, tarihte piyasa değeri işlem sırasında 5 trilyon dolarlık önemli tarihi eşiği aşan ikinci şirket oldu. ixbt.com'un haberine göre, bu gösterge şirket için küresel finans piyasalarında yeni bir aşama açtı ve teknoloji sektöründeki üstünlüğünü bir kez daha onayladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cari yılın 28 Temmuz günü işlemlerin açılışında Apple hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde yükselerek hisse başına 342,89 doları buldu. Aynen bu değer kazancı sayesinde şirketin toplam değeri ilk kez 5 trilyon doları aştı. Ancak finans piyasasındaki doğal dalgalanmalar fonunda daha sonra kote değerleri biraz düzeltildi ve toplam kapitalizasyon yaklaşık 4,94 trilyon dolara geriledi.

Küresel Teknoloji Piyasasında Rekabet

Hatırlatalım ki, tarihteki ilk trilyonlarca dolarlık rekorları yenilemeye devam eden yapay zeka ve çip üreticisi lider NVIDIA şirketi daha önce bu sınıra ulaşan ilk korporasyon olmuştu. NVIDIA'nın 5 trilyon dolarlık piyasa değeri ilk kez 2025 yılının ekim ayında kaydedilmiş olup, bu teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başladığına işaret etmekteydi.

Şu andaki son verilere göre, NVIDIA'nın piyasa değeri yaklaşık 4,75 trilyon doları oluşturmaktadır. Böylece Apple ve NVIDIA dünya finans piyasasında en değerli şirketler olarak birbirleriyle yakın rekabet yürütmekte ve küresel ekonominin ana motorlarına dönüşmektedir.

Uzmanların vurguladığına göre, bu tür büyük göstergelere ulaşmada modern teknolojilere olan küresel talep, özellikle tüketici elektroniği ve yenilikçi çözümler önemli bir rol oynamaktadır. Apple şirketinin istikrarlı finansal büyümesi onun hissedarları ve yatırımcıları için olumlu bir sinyal görevi görmektedir.

Her ne kadar işlemlerin sonunda toplam değer 5 trilyon dolardan biraz aşağı düşmüş olsa da, bu sonuç korporasyonun küresel ölçekteki ekonomik gücünü ve istikrarını göstermektedir. Gelecekte teknoloji piyasasında liderlik mücadelesinin daha da kızışarak devam etmesi beklenmektedir.