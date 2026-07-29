Oppo A7 Pro Max Tanıtıldı: 10 000 mAh Batarya ve 80 W Güç

Tanınmış Çinli teknoloji markası Oppo, yeni ve benzersiz akıllı telefonu Oppo A7 Pro Max için ön siparişleri kabul etmeye başladı. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu cihaz şirket tarihinin en büyük batarya kapasitesine sahip ilk gadgeti olup, halihazırda büyük JD.com alışveriş platformunda satışa sunuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik İmkanlar ve Temel Özellikler

Yeni akıllı telefonun en dikkat çekici yönü bataryasıdır. Oppo A7 Pro Max, ilk kez 10 000 mAh kapasiteli ultra güçlü bir batarya ile donatıldı. Buna rağmen üretici, kompaktlığı korumayı başarmış: gövde kalınlığı yalnızca 8,47 milimetre, ağırlığı ise 226 gramdır.

Cihaz, yüksek kaliteli 6,78 inç OLED ekranla sağlanmıştır. Ekranın görüntü çözünürlüğü 1,5K seviyesinde olup, ekran yenileme hızı 120 Hz'dir. Bu durum, kullanıcılara içerik izlerken ve arayüzde gezinirken son derece akıcı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlar.

Akıllı telefonun performansı Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisine dayanmaktadır. Bu donanım platformu, günlük görevleri yerine getirmek ve kararlı bir şekilde çalışmak için yeterli imkanlar sunar. Ayrıca, bataryayı hızlı bir şekilde doldurmak için 80 W gücünde hızlı şarj teknolojisinin bulunduğu duyuruldu.

Kamera ve Ek Özellikler

Oppo A7 Pro Max'in optik yetenekleri de göz ardı edilmemiş. Bildirildiğine göre, ön kamera çözünürlüğü 50 megapiksel olup kaliteli özçekimler ve görüntülü aramalar garanti eder. Ana kamera modu ise 50 megapiksellik ana sensör ve 2 megapiksellik ikincil sensör ile donatılmıştır.

Günümüzde Çin pazarında cihaz için ön sipariş veren alıcılara özel bonus sunulmaktadır. Buna göre, müşteriler su giriş ihtimaline karşı özel bir garantiye sahip oluyorlar. Genellikle ayrı olarak 30 dolar tutarındaki bu hizmet, erken alıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.