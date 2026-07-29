Oppo A7 Pro Max Tanıtıldı: 10 000 mAh Batarya ve 80 W Güç

·52·Teknoloji
Oppo A7 Pro Max Tanıtıldı: 10 000 mAh Batarya ve 80 W Güç

Tanınmış Çinli teknoloji markası Oppo, yeni ve benzersiz akıllı telefonu Oppo A7 Pro Max için ön siparişleri kabul etmeye başladı. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu cihaz şirket tarihinin en büyük batarya kapasitesine sahip ilk gadgeti olup, halihazırda büyük JD.com alışveriş platformunda satışa sunuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik İmkanlar ve Temel Özellikler

Yeni akıllı telefonun en dikkat çekici yönü bataryasıdır. Oppo A7 Pro Max, ilk kez 10 000 mAh kapasiteli ultra güçlü bir batarya ile donatıldı. Buna rağmen üretici, kompaktlığı korumayı başarmış: gövde kalınlığı yalnızca 8,47 milimetre, ağırlığı ise 226 gramdır.

Cihaz, yüksek kaliteli 6,78 inç OLED ekranla sağlanmıştır. Ekranın görüntü çözünürlüğü 1,5K seviyesinde olup, ekran yenileme hızı 120 Hz'dir. Bu durum, kullanıcılara içerik izlerken ve arayüzde gezinirken son derece akıcı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlar.

Akıllı telefonun performansı Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisine dayanmaktadır. Bu donanım platformu, günlük görevleri yerine getirmek ve kararlı bir şekilde çalışmak için yeterli imkanlar sunar. Ayrıca, bataryayı hızlı bir şekilde doldurmak için 80 W gücünde hızlı şarj teknolojisinin bulunduğu duyuruldu.

Kamera ve Ek Özellikler

Oppo A7 Pro Max'in optik yetenekleri de göz ardı edilmemiş. Bildirildiğine göre, ön kamera çözünürlüğü 50 megapiksel olup kaliteli özçekimler ve görüntülü aramalar garanti eder. Ana kamera modu ise 50 megapiksellik ana sensör ve 2 megapiksellik ikincil sensör ile donatılmıştır.

Günümüzde Çin pazarında cihaz için ön sipariş veren alıcılara özel bonus sunulmaktadır. Buna göre, müşteriler su giriş ihtimaline karşı özel bir garantiye sahip oluyorlar. Genellikle ayrı olarak 30 dolar tutarındaki bu hizmet, erken alıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

OppoAkıllı TelefonAndroidTeknolojilerGadget
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kicksharing'in Yeni Dönemi: Kullanıcılar Neden Scooter İle Kısa Yolculukları Tercih EdiyorKicksharing'in Yeni Dönemi: Kullanıcılar Neden Scooter İle Kısa Yolculukları Tercih EdiyorBugün, 04:56Black Shark markası akıllı telefon pazarından tamamen çekildiBlack Shark markası akıllı telefon pazarından tamamen çekildiBugün, 04:24Apple Piyasa Değeri Bakımından 5 Trilyon Dolarlık Sınıra UlaştıApple Piyasa Değeri Bakımından 5 Trilyon Dolarlık Sınıra UlaştıBugün, 03:26Çin Uzayda Yeni 400 Volt Enerji Sistemini Başarıyla Test EttiÇin Uzayda Yeni 400 Volt Enerji Sistemini Başarıyla Test EttiBugün, 02:55HMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiHMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiBugün, 02:28Siber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıSiber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 02:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim