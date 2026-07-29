Andreas Christensen Barcelona'da Yeni Bir Fırsata Sahip

İspanyol kulübü Barcelona, Büyük Britanya'daki sezon öncesi hazırlık kampına devam ediyor. Teknik direktör Hansi Flick, takımın ana oyuncularının yanı sıra Alman çalıştırıcının gözüne girmeye çalışan La Masia'dan 17 genç mezunu da kadroya dahil etti. İlk günlerden beri ilgi odağı olan ana isimlerden biri Andreas Christensen oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Spor yayıncılığının bilgilerine göre, Danimarkalı futbolcu sakatlıklar ve takımda az süre aldığı bir buçuk yılın ardından kulüple olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Artık defans oyuncusu, kariyerini tamamen değiştirebilecek önemli bir dönemeçle karşı karşıya. Kimi bunu kendini kanıtlamak için son şans olarak değerlendirirken, futbolcunun kendisi bunu yeni bir başlangıç olarak görüyor.

Yeni sözleşme ve ana hedefler

Kulübün kendisine duyduğu büyük güven ve yeni anlaşmanın ardından Andreas Christensen, en iyi formunu yeniden kazanmayı hedefliyor. Hırsları yalnızca ilk 11'deki yerini geri almakla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa'nın en prestijli kupaları için mücadele etmeyi de kapsıyor.

Geçen sezon yaşanan fiziksel sorunların ardından futbolcu için düzenli forma giymek öncelikli bir görev haline geldi. Spor yayıncılığına verdiği röportajda defans oyuncusu, fiziksel durumu ve hazırlık süreci hakkında konuştu.

Fiziksel durum ve teknik direktörle iletişim

Andreas Christensen, takım antrenmanlarının giderek daha yüksek bir tempo ve yoğunlukla geçtiğini, ancak futbolcuların tam da bu amaç için bir araya geldiğini belirtti. Sözlerine göre, şu anki temel görev en iyi fiziksel forma ulaşmak ve sezonu sakatlıksız tamamlamak.

Teknik direktör Hansi Flick ile sezondaki rolü hakkında konuşup konuşmadığı sorulduğunda futbolcu, herkesin aynı yönde hareket ettiğini doğruladı. Ana amacı fiziksel kondisyonunu korumak, oyununu geliştirmek ve en üst seviyesine geri dönmektir.